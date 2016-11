Uudised

Valjala koerad hoiukodus tagasi

Laupäev, 26. november 2016.



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 26. november 2016. Koerad, uute nimedega Välk ja Välek, koos hoiukodu perenaise Liina Solotarjevaga. Foto: erakogu Kui eilne Meie Maa kirjutas Valjalast Pöidele hoiukodusse kolinud kahest koerast, kes olid sealt aga plehku pannud, olid kutsad eile hilisõhtuks ajutise pererahva endale siiski ligi lasknud.



Liina Solotarjeva kirjeldas, kuidas nad olid maja ümber koertele mitme koha peale süüa jätnud, mille neljajalgsed olid pimeda saabudes pintsli pistnud. Ühel hetkel oli kahest julgem koer perepojale saba liputades lähenenud ja kui tema juba käes oli, ilmus ka teine, veidi arglikum välja.



Nüüdseks uute nimedega Välk ja Välek, endiste nimedega Pontu ja Pitsu, said aiamajja minnes üllatuseks helluse osaliseks. “Tahtsin neid maha rahustada, nad värisesid algul hirmsasti. Võtsin Välgu, selle julgema, sülle ja paitasin teda. Natukese aja pärast lasi Pontu end lõdvaks,” meenutas Liina.



Kuid vaevu oli Liina jõudnud mõelda, et näe, ongi nagu tavaline koer, tundis ta oma käel tilka. “Mõtlesin esialgu, et see on ila, aga hoopis suured pisarad tulid koeral silmist,” oli ta loomakese härdumusest üllatunud.



Endise omaniku Tiina tütre käest oli Liina teada saanud, et tegelikult polegi koerad samast pesakonnast. “Kuna Välekul on juba natukene kaed silmadel näha, arvan, et ta on umbes seitsmeaastane, teine võib olla viiene,” pakkus ta, kummutades Tiina väidet, et mõlemad on kolmeaastased.



