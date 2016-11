Uudised

Hiidlased ootavad Leigerit liinile 12. detsembriks

Laupäev, 26. november 2016.



Autor: MM Laupäev, 26. november 2016. Tallinna Sadam loodab, et parvlaev Leiger jõuab Rohuküla-Heltermaa liinile 12. detsembril, kirjutab Hiiu Leht.



Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juht Sirle Arro ütles lehele, et nad loodavad 12. detsembril Leigeri liinilejõudmist, kuid päris kindel selles olla ei saa, kuna tõenäoliselt seisab Leiger laupäevani Portugali Portimao sadamas tormivarjus. “Samas on Harilaid ja Kõrgelaid vajadusel liinil ka kauem kui 12. detsembrini,” ütles Arro.



1. detsembrist lahkub Rohuküla-Heltermaa liinilt parvlaev St. Ola, 1.–12. detsembrini sõidavad liinil Harilaid ja Kõrgelaid. Põhilaevaks jääb liinil Regula, ülejäänud laevad aitavad üleveo tagamisega hommikuti, õhtuti ja nädalavahetustel.



Parvlaeva Tõll merekatsetused Poola rannikul toimuvad ööpäevaringselt ning kestavad viis päeva. Selle ajaga viiakse läbi 26 erinevat süsteemide katsetust.

