Mustjalas läks ühinemisleping napilt läbi

Laupäev, 26. november 2016.



Autor: Ahto Jakson Laupäev, 26. november 2016. Mustjala vallavolikogus läks eile Saaremaa 11 omavalitsuse ühinemisleping napilt läbi, sest ligi pooled volikogu liikmed puudusid istungilt.



Hommikul kogunenud volikogu istungile tulid lisaks esimehele Malve Kollile volinikest veel Heimar Põld, Jüri Ader, Siim Tatter ja Aime Raaper. Kõik nad hääletasid ühinemislepingu poolt ehk teisisõnu sai ühinemisleping viie saadiku toetuse. Mustjala volikogusse kuulub aga üheksa liiget.



Malve Kolli sõnul puudusid tähtsalt istungilt Toivo Lõhmus jahil viibimise ja Tiit Voksepp haiguse tõttu. “Aare Allik ei saanud Hiiumaalt tööülesannete pärast Saaremaale tulla. Mihail Kauber oma puudumisest ette ei teatanud,” ütles Kolli. Kui üks volikogu liige oleks veel istungilt puudunud, ei oleks ühinemisleping läbi läinud, sest vaja on häälte enamust. Kolli väitel ei ole viimaselt istungilt puudunud volinikud oma vastuseisu ühinemislepingu suhtes varasematel istungitel näidanud.



Praeguseks on Saaremaa 11 omavalitsuse ühinemislepingu heaks kiitnud seitsme omavalitsuse volikogud: Kuressaare linnavolikogu ning Laimjala, Valjala, Pihtla,



