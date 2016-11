Uudised

Kontrolli tulemus: pooltel puudus helkur (1)

Laupäev, 26. november 2016.



Autor: Ahto Jakson Laupäev, 26. november 2016. Politseinik Meelis Juhandi Kuressaare gümnaasiumi juures kontrollimas, kas õpilased kannavad helkurit. Foto: Valmar Voolaid Politsei kontrollis etteteatamata Saaremaal viie kooli ümbruses rohkem kui 300 jalakäijat, kellest 145 puudus pimedal ajal helkur.



Politsei käis helkuri kandmist kontrollimas Saaremaa ühisgümnaasiumi, Kuressaare gümnaasiumi, Kuressaare Vanalinna kooli, Aste ja Valjala põhikooli lähedal. Näiteks viimase juures avastas politsei 33 “patustajat“. Rikkujate suhtes süüteomenetlust ei alustatud ning politsei piirdus helkurite jagamisega.



“Olukord on väga kurb, kuigi seda teemat on aastaid räägitud. Ka täiskasvanutel, sealhulgas õpetajatel ja töötajatel puudus helkur, mis tähendab, et ka eeskuju on puudulik,” tõdes Kuressaare politseijaoskonna piirkonnavanem Meelis Juhandi.



Alati mõni helkur taskus



Politseiniku sõnul põhjendas üks õpilane helkuri puudumist häbenemisega seda kanda. Juhandi küsis selle peale vastu: “Kas häbened ka haiglavoodis olla, kui sulle on auto pimedas otsa sõitnud, sest ta sind ei näinud?”



Juhandi näeb igal hommikul autoga tööle sõites ilma helkurita jalakäijaid. Sama lugu kordub ka õhtul. Politseinikul on alati mõni helkur taskus ja ta ei mäleta ühtegi õhtut, mil ta seda kellelegi poleks andnud.



Kui inimeste käest küsida, kus nende helkur on, tuleb neilt enamasti vastuseks, et kodus. Kolm täiskasvanut, keda Meelis Juhandi erineval ajal kontrollis, vastasid nagu ühest suust: “Eile kadus ära.”



Otsitakse erinevaid põhjusi



“Ma ei saa ju autoga liikluses osaleda, öeldes, et eile läks tuli katki. Igal hommikul liiklusesse minnes peab veenduma asjade korrasolekus,” manitses Juhandi. Talle tuli meelde paari aasta tagune juhtum, mil politsei eelnevalt teavitades koolide juures helkurite olemasolu kontrollis ja nende puudumisel neid jagas. Üks õpetaja põhjendas helkuri puudumist hoopis nii: “Aga ma teadsin, et täna saab.” Mõni jälle ütles: “Ma tulin autoga.”



Juhandi arvates näitavad taolised vastused suhtumist ja hädavalet ning ei suudeta oma rolli näha, sest helkur aitab nii selle kandjat kui ka teisi.

“Pigem leitakse põhjusi, miks helkurit mitte kanda. Kui panna jope hommikul selga, kas siis on raske vaadata, kas helkur on küljes?” imestas Juhandi.



Kas asendada rääkimine trahvimisega? Juhandi peab seda siiski äärmuslikuks, kuigi autode puhul turvavarustuse kasutamisel oli karistamisest kasu ja asi paranes. “Kõik oleneb olukorrast. Nulltolerantsi rakendamine võib politseist vale mulje jätta,” arutles Juhandi. Samas ei saa politsei pärast trahvimist helkurita inimest liiklusesse lasta ning talle tuleb ikkagi helkur anda.



Kuna olukord helkuri kandmisega on ikka päris hull, tegi politsei koolidele ettepaneku, kuidas saaks kool aidata kaasa helkuri kasutamise populariseerimisele.



Õpetajad kontrollima



Üheks võimaluseks oleks näiteks, et klassijuhataja kontrollib nädala aja jooksul oma õpilasi ja teavitab puudujääkidest lapsevanemaid. Juhandi tõi eeskujuks Lümanda kooli, kus pisteliselt kontrollitakse õpilastel hommikuti helkuri olemasolu.



Kuressaare gümnaasiumi direktori Toomas Takkise sõnul edastas ta politseilt saabunud kirja helkurite vähese kandmise kohta õpetajatele, et viimased lastega vestleksid ja klassijuhatajatundides teemaga tegeleksid.



Politsei andmetel esines KG ümbruses kõige rohkem ilma helkuriteta jalakäijaid. Õpetajatepoolset kontrolli ei ole koolis veel arutatud. “Eks aitame omalt poolt kaasa, et lapsed liikluses ohutumad oleksid,” lubas Takkis.

