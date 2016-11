Uudised

Simmo Kikkase asemiku esitavad sotsid

Laupäev, 26. november 2016.



Autor: Ahto Jakson Laupäev, 26. november 2016. 15. detsembrist Kuressaare linnavalitsusest lahkuva projektijuhi Simmo Kikkase asemele esitab kandidaadi volikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon.



“Arvestades, et Kikkas on linnavalitsuse liige ja töötab poliitilisel ametikohal, otsustab selle koha täitmise volikogu enamus. Nii on see kõigi viie valitsuse liikme puhul, kõik teised ametikohad linna süsteemis täidetakse konkursiga,” selgitas Kuressaare linnapea Madis Kallas.



Kolm kandidaati



Kikkase asemele esitab valitsuse liikme kandidaadi Sotsiaaldemokraatlik Erakond.



Linnavalitsuse uus liige on plaanis kinnitada linnavolikogu detsembrikuu istungil, mis toimub 15. detsembril.



“Seega peaks isik olema volikogule esitatud ideaalis 30. novembriks ja viimane aeg selleks oleks volikogu eestseisuse kaudu 8. detsembril,” ütles Kallas.



Mis puudutab uue liikme valikut, siis linnapea sõnul lähtutakse sellest, mida isik seni on teinud ja mis valdkondades võiks ta olla linnale enim kasuks.

Kes valitsuse liikmeks esitatakse, ei ole veel selge.



Kuressaare linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimehe Jaanis Prii sõnul on praegu võimalikke kandidaate sellele kohale kolm, kellest kaks on sotsid.



Läbirääkimised nendega käivad. Prii vihjas, et linnavolikogu liikmete seast kandidaat ilmselt ei tule.



Ei ole välistatud, et linnavalitsuse liikme ametinimetus, milleks praegu on projektijuht, muutub.



