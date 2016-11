Uudised

Kihelkonna hooldekodu tuleb plaanitust suurem

Laupäev, 26. november 2016.



Autor: Heli Salong Laupäev, 26. november 2016. Kui Kihelkonna hooldekodu rekonstrueerimis- ja laiendustööde riigihanke võitis selle aasta septembris Arens Ehitustöö ja Remet Ehitusettevõtte ühispakkumine, siis nägi projekt ette, et uude hooldekodusse tuleb 37 kohta.



Nüüd on aga vallavalitsus ja hooldekodu juhataja koos projekteerijaga aru pidanud ja leidnud veelgi parema lahenduse.

“Meil on projekti esimene ülevaatus tehtud ja nüüd on kindel, et hooldekodusse tuleb 47 kohta.



See on piir, kusmaalt suudaks hooldekodu ennast ise ära majandada,” põhjendas Kihelkonna vallavanem Raimu Aardam (pildil).

Kõigi poolte koostöös on saavutatud selline lahendus, kus tehnilised ruumid on viidud kõik ülakorrusele ja kliendid on kõik allkorrusel.



“Juurdeehituse pindala ei suurenenud, paigutasime lihtsalt ruumid ümber. Kasutatav pööningupind teisel korrusel läks suuremaks ja tänu erinevatele lahendustele tuleb nüüd alla 47 kohta,” lisas Aardam.

Praegu on hooldekodus 24 kohta.



