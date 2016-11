UUS! Rüütlid ja Kubits missioonipreemia nominendid

Uudised

Reede, 25. november 2016.



Autor: MM Reede, 25. november 2016. Arnold Rüütel. FOTO: Irina Mägi / Meie Maa arhiiv Tänavu esitati Aadu Luukase missioonipreemia nominentideks teiste seas ka president Arnold Rüütel ja proua Ingrid Rüütel ning saarlasest suhtekorraldaja Meelis Kubits.



Missioonipreemia nominendid 2016. aastal on veel koorijuht ja õppejõud Ants Üleoja, proosa- ja näitekirjanik, luuletaja ja tõlkija Arvo Vallikivi, päevakeskus täisealistele autistidele Autistika ning meeste tervise edendamisele pühendunud SA Leinatamme Fond.Missioonipreemia laureaat selgub 6. detsembril Kadrioru lossis.



Laureaati tunnustatakse 32 000-euroga. Ülejäänud viit nominenti tunnustatakse 6400-eurose preemiarahaga.



