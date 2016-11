Uudised

Torm jättis 400 majapidamist elektrita

Reede, 25. november 2016.



Autor: MM Reede, 25. november 2016. Foto on illustratiivne. Tugev tuul viis Saaremaal ja Hiiumaal eile keskpäevaks elektri 427 majapidamisest. Hiiumaaga ühendust pidav parvlaev St. Ola viibis koos reisijatega sadama läheduses merevangis.



Saaremaal sai tormi tõttu enim kahjustada Leisi piirkond, kus vooluta jäi 230 majapidamist. Hiiumaal jäi elektrita 197 majapidamist Käina, Vaemla, Putkaste ja Moka piirkonnas.



