Keskuse rajamiseks tuleb konkurss

Reede, 25. november 2016.



Autor: Saarlane.ee Reede, 25. november 2016. Tullio Liblik. FOTO: Delfi Tuulte Roosis Merikotka tänavale kavandatud kaubanduskeskuse rajamiseks korraldatakse arhitektuurikonkurss, millega lahendatakse tulevase poeketi, spordikeskuse ja kohviku kontseptsioon.



“Praegu projekteerimine käib ning kui esialgne eskiis on valmis, tuleb arhitektuurikonkurss,“ ütles arendajafirma Tulik Invest juhatuse liige Tullio Liblik. Tema sõnul käivad läbirääkimised mitme suurema kaubandusketiga, et Kuressaarde tekiks veel üks korralik toidu- ning olmetarbekaubapood.



