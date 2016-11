Uudised

Linn soovitab hakkide peletamiseks laserit

Reede, 25. november 2016.



Autor: MM Reede, 25. november 2016. Foto on illustratiivne. Kauba tänaval looduskaitse all olevale mustale männile kogunevate ja möödujaid häirivate hakiparvede äraajamiseks linnupeletit ei paigaldata, küll aga soovitab linnavalitsus kasutada lindude vastu laserit.



“Hakke võib konkreetselt puult ka ise kodanikualgatuse korras peletada, välja arvatud pesitsusajal,“ kirjutas Kuressaare linna keskkonnaspetsialist Katrin Koppel vastuseks nelja Kauba tänaval tegutseva ettevõtja pöördumisele.



“Selleks on tõhus vahend madala võimsusega (5 mW) roheline laser, mille kiirt linnud pelgavad. Laseri kasutamisel tuleb aga kindlasti kinni pidada ohutusnõuetest: laserkiirt ei tohi näidata inimese pihta, lennukile, liikuvale sõidukile; laserkiire sisse ei tohi vaadata otse ega peegelduse kaudu.“



