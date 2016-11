Uudised

Päästetud koerad panid plehku

Reede, 25. november 2016.



Autor: Pamela Talzi Reede, 25. november 2016. Koerad, keda hüütakse Pontuks ja Pitsuks, oma nimele Liina Solotarjeva sõnul üldse ei reageerivat. FOTO: erakogu Kui teisipäeval turvakodu vabatahtlik kaks Valjalast päästetud koera endale koju Pöide valda viis ja nad kirbutõrje tarbeks kahe meetri kõrguse aiaga hoovi jalutama jättis, ei osanud ta arvatagi, et loomad üle tara plehku suudavad panna.



Liina Solotarjeva kinnitas, et ta ei osanud arvatagi, et alla põlve kõrgused kutsad sellist trikki teha suudavad, et üle kahemeetrise aia ronivad. Koerte omanik Tiina ei olevat aga Liina sõnul loomi üle andes teda kuidagi hoiatanud, et nad võivad olla kui oravad. Vabatahtlik olevat omanikule kohe selgeks teinud, et Pitsu ja Pontu tuleb esialgu aeda lasta.



“Koerad tõime kella kolme ajal, kuuest olid nad veel õues näha ja kui kaheksa ajal õhtul vaatasime, olid nad kadunud,“ lausus naine. “Ma ei saanud esimesel ööl magadagi, muretsesin kogu aja. Kui täna (eile – toim) poeg hommiku poole helistas, et koerad on hoovi tulnud, rahunesin maha,“ nentis ta, lisades, et ehk nüüd saab ta öösel natukene magadagi, kui teab, et koerad püsivad maja juures.



Koerad pandi esialgu õue, sest nad haisesid kohutavalt ja olid kirpe täis. “Mul on endal ka koerad ja ei tahtnud, et uutele tehtud kirbutõrjega need kohe minu omadele üle läheksid. Oleks ma ainult teadnud, oleksin nad hoopis aiamajja jätnud,“ lisas naine.



Solotarjeva tõdes, et kahjuks ei anna loomad ka toiduga meelitamise peale end kätte. Täna tuuakse omanik Tiina kohale ja loodetakse, et sedasi saab kutsad kätte.



