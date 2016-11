Loodava ühendpanga juht on Erkki Raasuke

Uudised

Autor: MM Reede, 25. november 2016. Erkki Raasuke. FOTO: Delfi Nordea ja DNB uue loodava Baltimaade ühendpanga juhatuse esimeheks saab Soela sadama seltsi juhatuse liige, suvesaarlane Erkki Raasuke (pildil). Sellega seoses teatas Raasuke neljapäeval LHV Groupi juhi kohalt lahkumisest.



“Mul on väga hea meel võtta vastu tulevase ühise panga tegevjuhi roll. Minu silmis ei ole tegu lihtsalt liitumisega, vaid uue, täpsemini fokusseeritud ja kiiremini areneva panga tekkega. Ootan juba kohtumist kõigi töötajatega ja võimalust alustada tööd selle nimel, et luua selge kohaliku fookusega pank, mis toob meid klientidele veelgi lähemale,“ ütles Erkki Raasuke pressiteate vahendusel.



Raasuke asub esialgselt ühendpanga holdingettevõtte tegevjuhi ja juhatuse esimehe ülesandeid täitma hiljemalt jaanuarist 2017.



Lisaks valiti tulevase ühendpanga nõukogu esimeheks Nils Melngailis, kes on praegu Londoni investeerimisfirma Centerbridge Partners töökorralduse eest vastutav juhtkonna liige. “Erkki Raasuke on ennast pangajuhina juba tõestanud – tal on rohkem kui 20 aasta pikkune laialdane kogemus piiriülese jaepanganduse vallas Balti riikides, mis tähendab, et temast saab ühendpangale suurepärane juht,“ ütles ta.



Aastatel 1994–2011 töötas Erkki Raasuke turgude valdkonna spetsialisti, finantsjuhi ja juhatuse esimehena Hansapanga Eesti ettevõttes ja Hansapanga Grupi juhina ning Swedbanki grupi finantsjuhina.



