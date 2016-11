Uudised

Tornimäel tunnustati noortega tegelejaid

Reede, 25. november 2016.



Autor: Pamela Talzi Reede, 25. november 2016. Eile Tornimäe rahvamajas toimunud maakonna noortekeskuste omaloomingupäeval “Noortelt noortele“ tunnustati ka noortevaldkonna tegijaid, tõstes esile viie kategooria tegusamaid.



Üritusel astusid üles maakonna kõik üheksa noortekeskust, tutvustades oma tegemisi. Lisaks valiti välja oma valla või noortekeskuse hea eeskuju.



Aasta noorsootöötajaks valiti Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi huvijuht Liana Heinsoo ja kohalikuks omavalitsuseks Kuressaare linn, mida hinnatakse kõrgelt kui laste- ja noortesõbralikku linna, samuti siinseid laste ja noorte vaba aja sisustamise võimalusi. Lisaks toimetab linnavalitsuse juures alates 1998. aastast noortevolikogu.



Aasta koostöö tiitli sai rahvusvaheline noorte ettevõtlus- ja meediaprojekt RIBS (Rolling Images In Business Startups). See hõlmab saartevahelist koostööd, on suunatud gümnaasiuminoorele ja eesmärk on suurendada noorte teadmisi ettevõtlusest ja meediakirjaoskusest.



Pikaajalise panuse eest noortevaldkonda tunnustati Kuressaare noortekeskuse noorsootöötajat Lii Vanemat ning Aste klubi juhatajat Triino Lesta.



Triino Lest kuulub lisaks MTÜ-sse Saaremaa Huvijuhid, oli Eesti huvijuhtide liidu juhatuse esimees ning aitas kaasa Eesti noorsootöötajate kogu loomisele.



Creativity Catcher OÜ koolitaja ja protsessijuht Kati Orav valiti aasta noortevaldkonna sõbraks. Ta nõustas Saare maakonna noorsootöö arengustrateegia 2015–2020 koostamist.





Hea eeskuju tiitlid

Lümanda noortekeskus – Eva Ratas ja Kerli Kask

Kärla noortetuba – Meryssabel Nõmm

Aste noortekeskus – Sass Kesküla

Laimjala vald – Gerli Pint

Leisi vald – Tõnis-Kristjan Nava

Mustjala vald – Heidi Tiik

Salme noorteklubi L.A.D.U – Melani Koov ja Marleen Juhandi

Muhu vald – Maarjali Vaht

Kuressaare linn – Stella Stepanov

Orissaare vald – Aleks Valdna ja Kenro Endel Üts

Valjala vald – Brigitte Mihkelson

Pöide vald – Hedili Nõu

