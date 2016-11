Uudised

UUS! Parvlaev Leiger võitles Gibraltaril ponientega

Neljapäev, 24. november 2016.



Autor: Ahto Jakson Neljapäev, 24. november 2016. Leiger Valencia sadamas. Türgi laevatehasest Eestisse teel olev parvlaev Leiger pidi Gibraltari sadamas võitlema tugeva läänekaare tuulega, kuid pidas vastu ja alus suutis siiski kai äärde sõita.



Leiger saabus Gibraltari idareidile ankrusse 20. novembri öösel. Hommikul hakkas jõudu koguma läänekaare tuul, mida sealkandis nimetatakse ponienteks. Leigeri-tüüpi laevaga, nagu ükskõik millise samalaadse alusega, millel on vööris kondelkäitur ja trossankur, ei ole võimalik tugeva tuulega ankrus seista. “Laev hakkab ankru otsas kiikuma ja pingul ankruvaier võib vigastada vööri kondelkäiturit,” selgitas Leigeri kapten Hanno Naaber. Leiger hiivas ankru ja jäi triivi.



Kuna läänekaare tuul jätkus ilmateate järgi veel mitmeks päevaks, siis hakkas meeskond otsima võimalust, kuidas Gibraltari sadamas kai äärde saada. Agendi esialgse info järgi võimaldati Leigerile kaikoht alles järgmisel hommikul kell 9. Kella kolme ajal öösel olid ilmaolud juba nii keerulised, et kapten palus luba laev kai äärde panna.



Loots ei pääsenud pardale



Lootsijaama jõudes osutus laine juba nii kõrgeks, et loots kaatrilt Leigeri pardale ei saanud, mistõttu laev sisenes lahte ilma lootsita. Järgmise katse pardale tulla tegi loots sadama väravas, aga taas ebaõnnestunult. Kõigi osapoolte kokkuleppel sisenes Leiger Gibraltari sadama akvatooriumisse põhjamuulide vahelt ilma lootsita, küljetuulega 20 m/s ja rohkemgi. Alles sadama akvatooriumil õnnestus lootsil pardale tulla.



“Kaikohale lähenedes selgus, et Leigerile mõeldud kai on venderdatud kõigest kahe autorehviga. Kuna korpus allpool vendriliini on kumer ja laeva keskkoht puutuks vastu kaid, siis selle kai äärde silduda ei olnud võimalik,” kirjeldas Naaber keerulist olukorda.



Leiger väljus uuesti muulide vahelt, et proovida ühte korraliku venderdusega kaid väljaspool. Kai äärde saades oli laine kõrge ja tuul liiga tugev ning see oleks ööga laeva lõhkunud. Kapten võttis vastu otsuse olla seni sisereidil triivis, kuni organiseeritakse kaile kaks kolmemeetrise diameetriga Yokohama-tüüpi vendrit. Lootsi lahkumiseks laevalt tuli akvatooriumisse siseneda veel kord, kuna väljaspool ei olnud lootsikaater võimeline pardasse tulema.



Kolmas katse õnnestus



Hommikul kell 11 said vajalikud vendrid paigaldatud ja Leiger sisenes sadama akvatooriumisse kolmandat korda ilma lootsita. Loots pääses pardale vahetult enne kaid. “Kogu selle protsessi vältel puhus väga tugev, üle 20 m/s tuul ja Leigeri neljast masinast töötas operatsioonide ajal praktiliselt täiskoormusel kolm. See öö tõestas veel kord, et mingitest tehnilistest probleemidest ei saa Leigeri puhul juttugi olla,” märkis kapten Naaber.



Isegi loots imestas ega andnud kogu protsessi jooksul ühtegi soovitust, kuna nägi et Leiger ja tema meeskond saab kõigega hakkama.



Prognoosi järgi pidanuks Leiger jõudma täna õhtul Lissaboni, kuid pöördus lõuna paiku tugeva tuule tõttu tagasi tuulevarju ja võttis kursi Hispaania lõunarannikul asuva Portimao sadama suunas.





Teiste uute parvlaevade seis



TÕLL

Poolas Remontowa tehases valmiv parvlaev Tõll viibib merekatsetel, kus viiakse läbi 26 testi ja katset. Mõned testid on läbitud puhtalt, mõnede jaoks on kirja pandud väiksed märkused, mida saab juba kai ääres seadistada ja teha.

TS Laevad OÜ projektijuht-kapteni Guldar Kivro sõnul kõrvaldab tehas kõik märkused enne laeva üleandmist. “See on tavaline praktika ja olukord laevaehituses. Kui hiljem ilmneb, et mõni katsetus vajab ka konkreetset mereleminekut, et testida koormuse all või meretingimustes, siis seda tehakse samuti enne laeva üleandmist omanikule,” rääkis Kivro. Täna õhtul jõuab Tõll Remontowa laevatehasesse tagasi.



TIIU

Türgis Sefine laevatehases valmival parvlaeval Tiiu alustatatakse täna tootja- ja tehasepoolsete ühenduste kontrollimisega, järgnevad esimesed testid tehases. Laeval töötab iga päev umbes 250 inimest. “Mitmed märkused, mis omanik tegi ehitusperioodi vältel Leigeril, on Tiiu peal juba arvesse võetud ja lõpptööd peaksid selle võrra kiiremad olema,” arvas Kivro.



PIRET

