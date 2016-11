Uudised

Kohus konfiskeeris lubadeta juhilt auto

Neljapäev, 24. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ahto Jakson Neljapäev, 24. november 2016. Foto on illustratiivne. Kohus konfiskeeris korduvalt ilma juhtimisõiguseta autorooli asunud meest elektroonilise valvega ning konfiskeeris temalt sõiduvahendi.



Kohus karistas Janar Johansoni (25) kuue kuu pikkuse vangistusega, kuid asendas selle 180-päevase elektroonilise valvega. Kui süüdlane ei allu elektroonilisele valvele, ei järgi kontrollinõudeid või ei täida talle pandud kohustusi, võib kriminaalhooldusametnik teda kirjalikult hoiatada või kohus pöörata asendatud vangistuse täitmisele.



Ka siis, kui süüdlane võtab enne karistusaja lõppemist elektroonilise valve kohaldamise nõusoleku tagasi, pöörab kohus samuti asendatud vangistuse täitmisele.



Lisaks konfiskeeris kohus Johansonilt sõiduauto Volkswagen Golf, mis arestiti 20. juunil. Saare maavalitsus müüb sõiduki enampakkumisel maha.



Veel lasub Johansonil kohustus hoiduda tarvitamast alkoholi ning ta peab maksma riigi tuludesse 645 eurot sundraha, 54 eurot sõiduki teisaldamise kulude eest ja 96 eurot kaitsjatasu.



Juhtimisõiguseta Janar Johanson juhtis 15. juunil kella 21.55 ajal Volkswagen Golfi, sõites sellega Kuressaares Tolli tänavalt kuni Tallinna tänavani. Politsei andis siniste ja punaste vilkuritega talle kohustusliku peatumise märguande, mida Johanson eiras.



Analoogse rikkumise pani Johanson toime 7. oktoobril kella 12 ajal, kui sõitis sõiduautoga Mercedes-Benz Tallinna tänaval asuvasse Neste tanklasse ja sealt edasi Mooni Säästumarketi parklasse.



Janar Johanson on ka varem pidanud kohtu ees seisma. 25. aprillil karistas kohus teda juhtimisõigust omamata mootorsõiduki süstemaatilise juhtimise eest aastase vangistusega, mille asendas 360 tunni üldkasuliku tööga. Kohus karistas Janar Johansoni (25) kuue kuu pikkuse vangistusega, kuid asendas selle 180-päevase elektroonilise valvega. Kui süüdlane ei allu elektroonilisele valvele, ei järgi kontrollinõudeid või ei täida talle pandud kohustusi, võib kriminaalhooldusametnik teda kirjalikult hoiatada või kohus pöörata asendatud vangistuse täitmisele.Ka siis, kui süüdlane võtab enne karistusaja lõppemist elektroonilise valve kohaldamise nõusoleku tagasi, pöörab kohus samuti asendatud vangistuse täitmisele.Lisaks konfiskeeris kohus Johansonilt sõiduauto Volkswagen Golf, mis arestiti 20. juunil. Saare maavalitsus müüb sõiduki enampakkumisel maha.Veel lasub Johansonil kohustus hoiduda tarvitamast alkoholi ning ta peab maksma riigi tuludesse 645 eurot sundraha, 54 eurot sõiduki teisaldamise kulude eest ja 96 eurot kaitsjatasu.Juhtimisõiguseta Janar Johanson juhtis 15. juunil kella 21.55 ajal Volkswagen Golfi, sõites sellega Kuressaares Tolli tänavalt kuni Tallinna tänavani. Politsei andis siniste ja punaste vilkuritega talle kohustusliku peatumise märguande, mida Johanson eiras.Analoogse rikkumise pani Johanson toime 7. oktoobril kella 12 ajal, kui sõitis sõiduautoga Mercedes-Benz Tallinna tänaval asuvasse Neste tanklasse ja sealt edasi Mooni Säästumarketi parklasse.Janar Johanson on ka varem pidanud kohtu ees seisma. 25. aprillil karistas kohus teda juhtimisõigust omamata mootorsõiduki süstemaatilise juhtimise eest aastase vangistusega, mille asendas 360 tunni üldkasuliku tööga.

Veel artikleid samast teemast »