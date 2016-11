Uudised

Ohtlike jäätmete tasuta vastuvõtt on lõppenud

Neljapäev, 24. november 2016.



Autor: MM Neljapäev, 24. november 2016. Foto on illustratiivne. Eilsega lõppes ohtlike jäätmete tasuta vastuvõtt, sest ette nähtud 5000 kg sai kokku kogutud. Kuressaare linna, Lääne-Saare ja Pihtla valla elanikud on olnud väga usinad ohtlike jäätmete äraviijad.



“Kampaania tulemused näitavad, et kõige enam tekib inimestel värvijääke, sest neid on toodud kordades rohkem kui teisi jäätmeliike. Mõnevõrra rohkem on toodud ka vanaõli, mis on väga hea, sest vanaõli on ohtlik jääde ja seda kateldes põletada ei või.



Veel toodi jäätmejaama tasuta õlifiltreid, puhastusaineid, ravimeid, väetisi ning pestitsiide,“ märkis linnavalitsuse keskkonnaspetsialist Katrin Koppel.



