Kergliiklustee nõuab ruumi

Neljapäev, 24. november 2016.



Autor: Heli Salong Neljapäev, 24. november 2016. Foto on illustratiivne. Seoses Tallinna tänava rekonstrueerimistöödega on maha võetud ka puid. Üks selline koht on Siioni kiriku lähedal.



“Raie tehti mõni aeg tagasi ja nüüd on kändusid välja juuritud. See on vajalik Tallinna tänava äärse kergliiklustee rajamiseks. Suuresti oli tegu nn isetekkelise võsaga,” ütles Kuressaare linnavalitsuse pressiesindaja Kristiina Maripuu. Raieluba anti Klotoid OÜ-le.



Maripuu lisas, et lähtuvalt peatänava rekonstrueerimise projektist, aga ka puude tervislikust seisundist tehakse raiet veel Ringtee ja Mooni tänava vahelise Tallinna tänava lõigu ääres.

