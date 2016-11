Uudised

Hansost saab riigikaitsekomisjoni esimees

Neljapäev, 24. november 2016.



Autor: MM Neljapäev, 24. november 2016. Hannes Hanso. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) riigikogu fraktsiooni kandidaat sotsiaalkomisjoni esimehe kohale on Helmen Kütt, riigikaitsekomisjoni esimehe kohale Hannes Hanso ja keskkonnakomisjoni esimehe kohale Rainer Vakra.



“Eesti jaoks on praeguses keerulises rahvusvahelises olukorras ülimalt oluline säilitada julgeoleku, kaitse- ja välispoliitika valdkonnas sõnumite järjepidevus. See on hädavajalik nii siseriiklikult kui ka meie liitlastele,” ütles Hannes Hanso pressiesindaja teatel.



“Mul on hea meel, et saan riigikaitse teemadega uues ja väga olulises ametis edasi tegeleda. Kasutada ära ministrina tekkinud rahvusvahelist võrgustikku ning seista selle eest, et Eesti oleks kaitstud nii täna kui ka homme.”



Hanso oli eelmise valitsuse koosseisus kaitseminister. Kütt on varem olnud nii sotsiaalkomisjoni liige kui ka sotsiaalkaitseminister. Vakra on keskkonnakomisjoni juhtinud alates 2014. aastast.

