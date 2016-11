Uudised

Kolmele MTÜ-le Vabatahtliku sõbra märk

Neljapäev, 24. november 2016.



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 24. november 2016. Eile anti siseministeeriumis teist korda peetud vabatahtlike kaasajate päeval üle 18 vabatahtliku sõbra märki. Nende hulgas olid ka Saaremaa Lasterikaste Perede Ühendus, Saaremaa Kodukant ja Saaremaa Teater.



Tunnustuse pälvisid ühingud, kes on näidanud oma head taset ja professionaalsust vabatahtlike kaasajana. “Mul on suur rõõm, et just vabaühenduste tunnustamine on minu viimaseks ülesandeks siseministrina,“ ütles siseminister Hanno Pevkur, kes vabatahtliku sõbra märgid eile üle andis.



Tema sõnul on üks lähiaastate olulisi eesmärke see, et vabatahtlik tegevus oleks ühiskonnas väärtustatud ning üha rohkem inimesi panustaks erinevate organisatsioonide ja algatuste toetuseks vabatahtlikult.



“Tänu Eesti külaliikumise Kodukant poolt läbiviidavale vabatahtliku sõbra arendusprogrammile saavad ühendused aina enam oma vabatahtliku tegevuse põhjalikult läbi mõelda ja seda edasi arendada. Koos muudame Eesti turvalisemaks!“ lisas minister.



Teist aastat



Esimest korda jagati märke möödunud aastal, tänaseks on vabatahtliku sõbra märgi saanud 28 ühendust ja avaliku sektori asutust. Samuti pani vabatahtliku tegevuse võrgustik eile käe alla koostööleppele ning Tartu ülikooli teaduri Maie Kiiseli eestvedamisel arutleti, kuidas kaasata vabatahtlikeks seni kaasamata sihtrühmi.



Selleks, et pakkuda ühendustele vabatahtlike kaasamisel tõhusat tuge, tegutseb Eestis vabatahtliku tegevuse võrgustik. Võrgustik on terve aasta jooksul tegelenud meeskonna ülesehitamisega ning mõelnud läbi, mismoodi ühiselt töötada. Eile kulmineerus aastapikkune töö koostöökokkuleppele sümboolse käe alla panemisega.



“Vabatahtliku tegevuse võrgustik koondab mõjukamaid vabatahtlikke kaasavaid organisatsioone üle Eesti. Ühtne meeskond ja arusaamine koostööst annab meile võimaluse tõhusamalt panustada vabatahtliku valdkonna arengusse ning algatada ühiseid ettevõtmisi,“ kinnitas Eesti külaliikumise Kodukant vabatahtliku valdkonna juht Eha Paas.



