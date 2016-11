Uudised

UUS! Donald Trump kutsub Kuressaarde sööma

Kolmapäev, 23. november 2016.



Autor: Heli Salong, Veiko Visnapuu Kolmapäev, 23. november 2016. Kohviku omanik Ove Tamme ei osanud arvatagi, et Donald Trumpi nime ja näo kasutamine reklaamis on ebaseaduslik. Külastajaid aitas eile teenindada Eva Kalev. FOTO: Valmar Voolaid Kuressaare kohvik KaTeGe rakendas oma reklaamikampaaniat vedama vastvalitud USA presidendi Donald Trumpi, kuigi pole maailma mõjukaimalt inimeselt selleks luba küsinud.



“Hr Trump kutsub sööma!” teatab Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumis tegutsev kohvik KaTeGe reklaamis, mis on avaldatud nii ajalehes kui ka sotsiaalmeedias.



Kohvik pakub sel nädalal iga päev USA köögi roogasid – ilmselt seetõttu, et täna, novembri neljandal neljapäeval tähistatakse USA-s üht aasta olulisemat tähtpäeva, tänupüha.



Lisaks Trumpi “lemmikroale” ehk grillitud tulisele sealihale seentega on KaTeGe menüüsse sel nädalal jõudnud veel ka Bushi-, Obama-, Reagani- ja Hillary-nimelised toidud. Kõik see on vahva, kui poleks ühte “aga”.



Nimelt puudub kohvikul luba kasutada reklaamikampaanias Donald Tumpi nime ja nägu.



Saatkond jäi hinnangu andmisel leebeks



“Me pole täpselt kursis Eesti vastava seadusandlusega, kuid Ameerika Ühendriikides on heaks tavaks saada eelnevalt nendelt isikutelt nõusolek, kelle fotosid soovitakse avaldada kaubanduslikes reklaamides,” ütles Meie Maale USA Tallinna suursaatkonna pressiesindaja Evelin Kokkota.



KaTeGe omanik Ove Tamme ütles Meie Maale, et reklaam kujundati vastavalt tema soovidele ja ta arvas, et kujundaja teab, mida tohib reklaamis kasutada ja mida mitte.



Tegelikult on aga nii, et reklaami sisu eest vastutab tellija.



Eesti Autorite Ühingu juristi Anne-Ly Hussari sõnul ei jäta Eestis kehtiv reklaamiseadus kaksipidi mõistmise võimalust, kas kellegi pilti tohib omavoliliselt kasutada või mitte.



“Reklaamiseaduse paragrahv kuus ütleb üheselt, et reklaamis ei tohi ilma isiku eelneva kirjaliku nõusolekuta viidata isikule ega mis tahes viisil kasutada isikut, sealhulgas tema häält, kujutist või pildimaterjali tema kohta,” osutas Hussar.



Kuigi sageli eeldatakse, et avaliku elu tegelaste puhul on nende rakendamine eelnevalt kooskõlastamata kellegi reklaamivankri ette kuidagi leebem rikkumine, siis seadus välistab mis tahes isiku taolise ärakasutamise.



“Ja teine asi on veel selle isiku foto, mida mis tahes reklaamis kasutatakse,” jätkas Hussar. “Kuigi isik ei ole autoriõigustega kaitstud, siis tema foto võib olla küll kaitstud. Seega tuleks ka isiku pildi teinud fotograafiga kindlasti kokku leppida foto kasutamise osas.”



Iseküsimus on muidugi see, kas keegi üldse protestib KaTeGe reklaami peale, kus on luba küsimata kasutatud Donald Trumpi nime ja nägu.



Meie Maad nõustanud reklaamiasjatundja sõnul saab näiteks protestida isik, kes tunneb ennast puudutatuna, või siis selle isiku esindaja, sest tihti on nii, et kuulsus ise ei teagi, et tema nägu on kuskil kasutatud.



Kolmas võimalus on muidugi ka see, et keegi lihtsalt kaebab, viidates seaduserikkumisele.



Hoiatav näide 2011. aastast olemas



KaTeGe ja Donald Trumpi juhtumit sobiks illustreerima hoiatav näide siitsamast Eestist.



2011. aastal kasutas Keskerakonna ajaleht Kesknädal oma võrguväljaande päises oleval bänneril “Ärma talu raha lasteaedadele” fotot nutvast lapsest, mis kuulus Ameerika tippfotograafi Jill Greenbergi loomingu hulka.



