UUS! Koostöö on edu alus

Kolmapäev, 23. november 2016.



Autor: Vilma Rauniste Kolmapäev, 23. november 2016. FOTO: Valmar Voolaid Eile toimus Meedla kojas ühisnädala raames koolitus “Koostöö jõud – hooliv kogukond“, mille korraldajaiks olid Saaremaa Arenduskeskus ja Saaremaa Kodukant.



Koolitajad olid väikesest Lihula vallast ja lektorid hea näide sellest, kuidas õigete inimeste leidmisega võib liigutada mägesid.



Kohaliku Kodukandi eestvedaja Reet Viira lausus, et Lihula vallavanem Varje Ojula-Toos on suutnud aktiivsetest inimestest moodustada väga hea meeskonna, kuhu kuulub ettevõtjaid ja teiste valdkondade inimesi. “Tihti ei ole asi rahas, vaid selles, et ei leita õigeid inimesi üles. Nüüdseks kolm aastat valda juhtinud Varje on loonud meeskonna, kes teeb tööd mitte 8/5, vaid 24/7 ja seda rõõmuga. Tänu tema hingega tehtud tööle on ta leidnud õiged inimesed, mistõttu väike vald on saanud igas asjas pildile. Neil on kodanikualgatuse korras toimunud väga palju asju,“ rääkis Reet suure õhina ja vaimustusega.



“Neil on ka väga hea vallaleht, Lihula Teataja, kus on kompaktselt koos kogu valda puudutav info. Nad kasutavad kodulehe kõrval ka Facebooki, kõiki sotsiaalmeedia võimalusi. Meil nii ei ole, meie kodulehed on igavad.“



Koolitusel osales ligi 30 inimest, meie sädeinimesed maakonna erinevatest kogukondadest ja mittetulundusühingutest. “Saime järjekordselt kinnitust, et koostöös peitub jõud, kui leiad inimesed, kes tahavad midagi ära teha. Täna ma nägin, et saalis olijad hingasid ühes ja vaimustusid sellest sädemest, mida Varje sütitas.“



Reet sai ise ka suure annuse innustust. Ta rääkis, et sai seda nii saarte avatud aedade, Saaremaa looduskaitse seltsi kui kohaliku Kodukandi tegemiste jaoks. “Olen vahel tundnud, et teen nagu üksinda, jõudu jääb väheseks. Loodan tõesti, et Lihula näitest vaimustununa suudan inimeste kaasamisega neid tegemisi tõhustada. Näiteks looduskaitse seltsiga liitus täna kaheksa inimest.



Sain ka Kodukanti uusi inimesi, kes on hiljuti tulnud mandrilt siia elama ega teadnud seepärast meie tegemistest suurt midagi. Me uueneme ja oleme uuel tõusul. See koolitus inspireeris meid kõiki looma hea meeskond ja tegema rohkem koostööd. Koolituse eesmärk oligi sütitada, see toimis."

