Politsei üritab mängu abil propageerida liiklusohutust

Kolmapäev, 23. november 2016.



Autor: Ahto Jakson Kolmapäev, 23. november 2016. Ühes ülesandes tuleb autojuhil platsi peal sõites samal ajal mobiiltelefoniga sõnumit toksida. FOTO: Valmar VOolaid Politsei korraldab reedel esmakordselt Saare maakonnas autojuhtidele liikluskasvatusliku iseloomuga ohutusteemalise seiklusmängu “Kindlalt kohale”, mis positiivse tagasiside puhul ei pruugi jääda ühekordseks ettevõtmiseks.



Aasta algusest 25. novembril toimuva seiklusmängu ettevalmistamisega tegelenud politsei kaasab üritusse autokoolid, kindlustusfirmad, päästeameti, Kaitseliidu jne. Kuna tegemist on alles pilootprojektiga, saavad seiklusmängus osaleda kümme kiiremat registreerunud kolmeliikmelist võistkonda, kes kogunevad mainitud kuupäeval kell 18 Kuressaare politseijaoskonna juurde. Registreerida saab end veel kuni tänase päeva lõpuni meilile kaisa.nurm@politsei.ee.



Eilehommikuse seisuga oli end kirja pannud neli võistkonda, kuid eile päeval registreerumine aktiviseerus.



Võistkond koosneb autojuhist ning kahest reisijast. “Autojuht ei pea juhtima

ainult autot, vaid tagama ka sõidukis viibijate ohutuse. Nii näiteks tuleb liiklusõnnetuse korral hoolitseda, et reisijad ei saaks vigastada ning tagajärjed oleksid võimalikult väikesed,” selgitas üks seiklusmängu autoreid, patrullpolitseinik Ahto Aulik, kes õpib töö kõrvalt Tallinna ülikoolis liiklusohutust.

Samas, kui autojuhi endaga midagi juhtub, peab juhi rolli võtma üle keegi reisijatest. Noorte autojuhtide liiklusõnnetused näitavad, et üks osapool õnnetuse tekkimisel on reisijad. “Kui autos käib melu, viivad reisijad juhi tähelepanu kõrvale ja juhtub ka õnnetus,” ütles Aulik.



Palju erinevaid ülesandeid



Kümnes mehitatud punktis ja neljas kontrollpunktis tuleb võistkonnal koos täita erinevaid ülesandeid, mille eesmärk on panna neid juurdunud hoiakuid muutma ja reaalseid olukordi tajuma ning katsete põhjal näidata, miks üks või teine käitumine on liikluses ohtlik. Võistkonna enda autot läheb tarvis eelkõige ühest punktist teise sõitmiseks, sest punktid asuvad Kuressaares erinevates kohtades.

Näiteks ühes punktis tuleb võistkonnal õppesõiduautoga läbida platsil slaalom, kusjuures autojuht toksib sõites samal ajal mobiiltelefoniga sõnumit.



Sõiduõpetaja jälgib kõike kõrvalistmelt. Lisaks ootab võistkonda selles punktis üllatus, mille politsei jätab esialgu saladuseks. “Eesmärk on viia teadmine praktilise tunnetuse abil juhini ja autos viibivate reisijateni,” rõhutas Aulik.

Proovitakse ka auto niiöelda joobeprillidega juhtimist. Prillid annavad sama efekti, nagu oleks tegemist purjus juhiga. “Muutub koordinatsioon ja ajataju. “Joobeprillid” ei anna küll psühholoogilist seisundit, sest alkohol mõjub inimesele kui depressant ja ta ei taju ohtu,” märkis Aulik.



Edaspidi kaasatakse liiklusrikkujaid



Politsei võib edaspidi hakata autojuhtide seiklusmängule lisaks vabatahtlikele kaasama ka liiklusrikkujaid, kelle teadmisi selle abil värskendada. See on praegu veel valikute küsimus, keda rikkujatest üritusele tõmmata, kas esmakordsed liiklusnõuetest mitte kinnipidajad või korduvad eksijad. Varem on sarnaseid üritusi autojuhtidele korraldatud Rapla- ja Pärnumaal.



“Pigem panustaks noortele autojuhtidele, esma- ja teist korda rikkujatele, et ära hoida edasisi rikkumisi. Süstemaatilisele rikkujale on vaja pigem psühholoogilist abi,” arvas Aulik.



