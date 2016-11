Uudised

Mihkel Raud kohtus saarlastega

Kolmapäev, 23. november 2016.



Autor: MM Kolmapäev, 23. november 2016. FOTO: Valmar Voolaid Eile kohtus kirjanik Mihkel Raud Rahva Raamatus oma austajatega. Ta tutvustas oma äsja ilmunud raamatut “Kus ma olen ja kuidas sina võid palju kaugemale jõuda”. Kohal oli üle paarikümne naise ja ka paar meesterahvast.



Raud alustas jutuajamist naljatamisi, öeldes, et praamisõit läks lõbusalt ja tal on aega kuni poe sulgemiseni. Kohtumise käigus põikas ta meenutustega 1990-ndatesse aastatesse.



