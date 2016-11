Uudised

Kolm saarlast osalevad “Laulukarussellil“

Kolmapäev, 23. november 2016.



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 23. november 2016. SÜG-i 10-aastane koolipoiss Georg Paomees ja juhendaja Mari Ausmees enne “Laulukarusselli“ esimese vooru saatesalvestust. FOTO: erakogu Mais peetud maakondlikul laulukonkursil “Laululind 2016“ oma kategooria võitnud poisid esindavad saart ERR-i lauluvõistlusel “Laulukarussell 2017“, mis tuleb eetrisse uuel aastal.



Saarlased käisid üheskoos esimese vooru salvestusel Tallinnas möödunud reedel. 3–7-aastaste grupis võttis viisi üles Mihkel Nõu Orissaare lasteaiast Päikesekiir (juhendaja Krista Kütt). 8–10-aastaste grupis astus kaamera ette Saaremaa ühisgümnaasiumi õpilane Georg Paomees (juhendaja Mari Ausmees). Vanimate, 11–13-aastaste grupis astus võistlustulle Oliver Leppik Kuressaare gümnaasiumist (juhendaja Helle Rand).



Krista Kütt ütles, et saate produtsent Kadi Priske oli tõdenud, et sel aastal on lauljate tase erakordselt kõrge. Kui saarlastel peaks hästi minema, tuleb poistel ja juhendajatel pealinna teekond ette võtta taas 28. või 29. jaanuaril, mil salvestatakse poolfinaal, kuhu valitakse esimesest voorust 24 last. Finaali pääseb edasi 12 paremat.



Mitu katset



Esimeses voorus saab kuulda Mihkel Nõu esitatud lastelaulu “Mul on hobu“. Juhendaja sõnul jäävad Mihklile sõnad hästi meelde ja tal on ka hea muusikaline kuulmine ja rütmitunne. “Vahel nagu tundub, et Mihkel ei kuula või ei pane sind tähele, aga tegelikult ta taipab väga hästi,“ sõnas Kütt lõbusalt, lisades, et lapsed on tihtipeale targemad kui täiskasvanud.



Mari Ausmees nentis, et televisioon on hea selle poolest, et saab mitu korda võtteid teha, kus esialgse närvi saab lõpuks asendada mõnusa olekuga. Georg Paomees laulis “Ärge heitke sõnu tuulde“. “See on armastuslaul, mida peaks laulma küll 16-aastane, aga Georg tegi seda 10-aastasena,“ sõnas juhendaja esituse kohta, kus tuli juttu tüdruku pikkadest patsidest.



See oli Ausmehe sõnul väga tore kogemus ja ta ootab põnevusega poistega tehtud intervjuusid. “Ma ei näinud täpselt, mis seal tehti. Mindi mängutuppa ja seal salvestati midagi,“ selgitas ta.



Oliver Leppik laulis Peeter Vähi laulu “Üks laul, üks viis“, mille kohta Helle Rand arvas, et noorukil läks hästi. “Tundus küll, et Oliver suutis väga rahulikult asjasse suhtuda,“ lausus Rand.



