Valmis kavand peatänava äärsest purskkaevust

Kolmapäev, 23. november 2016.



Autor: Ahto Jakson Kolmapäev, 23. november 2016. Koostöös arhitekt Tiina Tuulikuga valminud ideekavand tulevasest purskkaevust. Kuressaare linnavalitsusel valmis koostöös arhitekt Tiina Tuulikuga Reval Auto Esindused OÜ esinduse hoone esise purskkaevu ideekavand, mille kohaselt eraldab veesilma tagumine sein parkimisala tänavaalast.



Tallinna 61a hoone ette tänavaalale tekib väga madala veega (ca 10 cm), seega hõlpsasti puhastatav ja möödujatele ohutu veepind. Vee liikumise tagab valge seina taga olev purskkaevu mehhanism, mis tagab kaares langeva veejoa. Veejoa ja tagaseina kaarjad motiivid sekundeerivad Audi keskuse kaarja katusega.



Veepind muudetakse elavaks veealuse valgustusega. Vahemüüri valgele alale saab anda kujunduse. Praegu on valgele seinale paigutatud linna logo, kuid võimalik on see näiteks stiliseerida, kasutades logo motiivi “Ajajoon”.



Kuressaare abilinnapea Mart Mäekeri sõnul on Tallinna tn 61a Reval Auto esinduse kinnistul asuv purskkaev amortiseerunud ja nõuab edasiseks kasutamiseks investeeringuid.



“Kuna Reval Auto Esindused OÜ-ga purskkaevu hooldamiseks ja rekonstrueerimiseks mingit siduvat lepingut sõlmitud ei ole, siis on linnavalitsus tellinud eskiisprojekti praeguse purskkaevu ala uueks lahenduseks,“ ütles Mäeker.



Uus purskkaevu ala on eelnevast väiksem ja asub terves ulatuses linna maal. Edaspidi kuulub purskkaevu hooldamine Kuressaare linnamajanduse pädevusse. Selleks, et projekti saaks ellu viia, loovutab kinnistu omanik osa oma maast linnale, ülejäänud maa-alal tekib võimalus parkla laiendamiseks.



