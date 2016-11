Uudised

Maamaksu võlgnevused tuhandetes eurodes

Kolmapäev, 23. november 2016.



Autor: Heli Salong Kolmapäev, 23. november 2016. Olev Martinsoni andmetel on maamaksu võlgnevused kasvanud võrreldes mullusega veelgi. FOTO: Valmar Voolaid Maamaksu võlgnevus Saare maakonnas oli 2016. a alguse seisuga kokku ligikaudu 25 000 eurot, 1. novembri seisuga on võlgnevus kokku 29 879 eurot.



Üks konkreetne teema maamaksude puhul on kinnistud, mis on jäetud päranduseks.



Maksu- ja tolliameti andmetel on Eestis ligi 16 000 kinnistut, mille senine omanik on surnud ja uus omaja ei ole kande parandamiseks avaldust esitanud ja nii jääb riigil saamata olulises osas maamaksu.



Saare maakonnas oli 2015. a 715 surnut, kes olid kinnistusraamatu järgi maaomanikud ja maamaksu jäi saamata ca 13 780 eurot. 2016. a oli kirjas 645 isikut ja saamata jäi 12 705 eurot.



“Maamaksu võlgnevuse moodustab nii juriidiliste isikute kui ka füüsiliste isikute maamaksu võlgnevus. Võlgnevus on 2016. aasta 10 kuuga küll mõnevõrra kasvanud, kuid seda kasvu ei saa seostada kinnistu omaniku surmaga.

Pealegi peaksid pärijad pärandi vastuvõtmisel saama kaasa ka kohustused, sealhulgas maamaksu võlgnevuse tasumise kohustuse,” ütles maksu- ja tolliameti büroojuht Olev Martinson.



Kinnistusraamatus olevad andmed peavad peegeldama tegelikkust. Seetõttu tuleb uutel omanikel vajalik kandeavaldus esitada võimalikult kiiresti ja kinnistuportaali kaudu saab seda teha riigilõivuvabalt.



Kehtiva seaduse järgi on pärimisest võimalik loobuda kolme kuu jooksul pärandaja surmast.



Kui pärandist loobumine või vastuvõtmine on vormistamata või pärimisega seoses tekivad täiendavad küsimused, tuleks pöörduda notari poole.

