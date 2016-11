Uudised

Lisapeatust enne kevadet ei saa

Kolmapäev, 23. november 2016.



Autor: Ahto Jakson Kolmapäev, 23. november 2016. Kuressaarde Pikale tänavale Kauba bussipeatusele niinimetatud paarispeatust enne kevadet teha ei saa, sest alles siis oleks võimalik joonida vastav teekattemärgistus.



“Võtame teema käsile kevadel esimesel võimalusel. Sobiv asukoht peatuse rajamiseks on olemas, kuid selleks tuleb sobivale kohale joonida teekattemärgistus, mida ei saa paraku enne kevadet teha,” ütles Kuressaare linnamajanduse juhataja Mikk Tuisk.



Ilma vastava teekattemärgistuseta ei saa tagada, et peatuses oleks liinibussil piisavalt ruumi ohutuks peatumiseks.



Saare maavalitsuse poole pöördunud bussireisijad soovivad, et Kuressaare bussiliinile number 4 lisataks Pikale tänavale Päevakeskuse ja Koja peatuse vahele Kauba peatus, kuna praegu puudub sellel nn paarispeatus.



