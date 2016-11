Uudised

Suvehiidlane õpetas saarlasi

Kolmapäev, 23. november 2016.



Autor: Vilma Rauniste Kolmapäev, 23. november 2016. Teadlane Agu Laisk on Tartu Ülikooli laboratooriumis uurimas fotosünteesi. FOTO: Mari Luud / Õhtuleht Eelmine väärikate ülikooli lektor oli Hiiumaal suvekodu omav akadeemik Agu Laisk, kelle professoriks saamise lugu oli põnev. Huvitav oli kuulda tema poisipõlves tekkinud huvi füüsika vastu ja läbikäidud teed praeguse valdkonna juurde jõudmiseni.



Otse loomulikult ka järgneva, üsna keeruka teema “Professori elukutse. Teadusest, usust ja fotosünteesist” arusaadav esitus, millele lisas vürtsi lektori saksofonimäng. Poolteist tundi oli väga emotsiooniderikas.



“Võib-olla unistavad ka teie lapsed ja lapselapsed professoriks saamisest, seetõttu tahan teile jutustada, kuidas mina selleni jõudsin ja mida see mulle on tähendanud.



Asi algas kolmandas klassis, kui meie juures korteris elasid keskkooliõpilased, kelle 11. klassi füüsikaõpik sattus minu kätte. Lugesin seda suure huviga, aine hakkas mulle hirmsasti meeldima. Seal oli põnevalt seletatud, kuidas maailm toimib ja miks asjad just nii käivad, nagu need käivad.



Esimene asi, mida ma siis õppisin, oli see, et valem ei ole ainus asi, mis asju seletab, valem on viimane, kõige lühem ja täpsem, aga sõnadega saab kõik asjad selgeks rääkida,” alustas bioloogilise füüsika professor Agu Laisk sissejuhatavalt.



“Sealt edasi hakkasin maailma avastama. Olin lapsena isegi mõelnud, et tahan füüsikaprofessoriks saada, kuigi ma siis ei teadnud, mida sõna “professor” täpselt tähendab. Mu elus on olnud mõned otsustavad momendid, mis kinnitavad, et kui suuta oma joonest kinni hoida, sõltub sellest edasine.”



Kuulsime, et keskkooli lõpetamise järel oli noormees tahtnud minna füüsikat õppima Moskva ülikooli, mis oli tollal üks tugevamatest sel alal. Kuid vene keele eksami tõttu jäi sissesaamiseks vajalikest punktidest veidi puudu ja talle oli pakutud tehnikaülikooli. Seda võimalust noormees aga vastu ei võtnud.



“Nõustumise korral oleksin oma unistusega ummikusse jooksnud, kuna hiljem selgus, et tehnikainstituut oli sõjamasinate, sh aatomipommi valmistamise instituut. Aga minu isa elas Ameerikas, see tähendanuks suuri probleeme. Kui elu jooksul tekib ebamääraseid otsustamise momente, on joone hoidmisest kasu, valid selle, mida sa tõeliselt tahad ega pea arutlema parema või halvema variandi vahel. Ehk et kui elus mingi suund võtta, siis kindla tahtmisega jõuad sellega ka edasi.”



Nii jõudis füüsikaprofessoriks pürgiv noormees suure ringiga oma kodulinna Tartu ülikooli. “Sattusin atmosfääri-füüsika erialale. Aasta oli 1961, kui atmosfääri radioaktiivsus oli väga tähtis teema, sest aatomipommid plahvatasid Novaja Zemljal ja mitmel pool mujal. Kuid jälle sai takistuseks isa Ameerikas olek, ma ei saanud luba selle teemaga tegelemiseks. Niimoodi sattusin bioloogilise füüsika alale, mis tegeleb elusate asjade, elusa looduse tekkimise uurimisega.”



Mõistmine on tähtis



“Elusates asjades on väga palju füüsikat, sest kõik see, mis meis toimub, toimub füüsikaseaduste järgi. Alles hiljem, kui elusad asjad lähevad järjest keerukamaks, hakkavad toimima uued seadused – keemia, bioloogia ja isegi inimühiskonna sotsioloogia. Kõik need reeglid algavad ikkagi füüsikareeglitest, mis on esimesed ja mis aitavad maailma mõista.”



Sõna “mõista” on teadlasele oluliseks saanud just tänu füüsikahuvile, kus ta on püüdnud maailma mõista ja selle toimimisest aru saada. “Olen ka oma tudengitelt küsinud: kas te saate aru, et te saate aru või te ei saagi aru, et te ei saa aru? See on kõige tähtsam.



Arusaamisega on keeruline, see tähendab, et sa mõtled asja üle ja suudad sügavuti edasi mõelda. Kui inimene on arusaaja, siis ta saab sinu mõtetest ja käitumisest aru ja suudab ka ennustada inimeste ja maailma vahelisi suhteid. Maailma õige mõistmine ja ennustamine ongi professori elukutse sisu.



Professor õpetab noortele maailmast õiget arusaamist. Et seda teha, peab ise õigesti aru saama. See ei ole olnud kerge, et teha teema üliõpilastele arusaadavaks, mõnda asja tuleb seletada mitu korda.”



Et saada aru elu tekkest, tõi professor näite munast kooruvast tibust. “See on ime, kui mingisugune püdel mass on moondunud ümber pisikeseks elusolendiks, kelles kõik needsamad ained, mis munas, aga näevad nüüd välja hoopis teistsugusena. Miks see nii on ja mis on selle taga, sellest tahangi teile täna rääkida.”



Akadeemiku teemakäsitlus oli lihtne ja köitev, mis tähendas, et tunniga sai asi selgemaks kui kunagi tudengipõlves semestritega.



Professoriameti viljad



Kui lühidalt öelda, siis kolmandas klassis hea juhuse läbi tekkinud huvi füüsika vastu on head vilja kandnud. Poisi füüsikaprofessoriks saamise unistus on täitunud kuhjaga – Agu on füüsik ja lisaks veel ka taimefüsioloog. Laial rindel teadustöö tegemine ja uurimistööde publitseerimine on teinud temast akadeemiku. Agu Laisk on Eesti Teaduste Akadeemia (ETA) akadeemik aastast 1994 ja ETA uurija-professor aastast 2002.



Ta on teinud uurimusi taimkatte kiirgusrežiimi, taimede fotosünteesi ja hingamise ning fotosünteesi matemaatilise modelleerimise alal. Teadustöö on toonud hulga tunnustusi. Agu Laisk on Eesti riikliku preemia laureaat, EV teaduspreemia saaja, talle on omistatud Karl Ernst von Baeri medal, ta on valitud Ameerika Taimefüsioloogide Seltsi eluaegseks korrespondentliikmeks.



Loetelu saab jätkata Valgetähe IV klassi teenetemärgi omanikuks olemise ning mitmete auametitega: Tšehhi ja Hollandi erialase ajakirja toimetuskolleegiumi liige, Eesti Teadusfondi molekulaarbioloogia ja füsioloogia ekspertkomisjoni liige, Tartu ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudi ning Eesti maaülikooli kaitsmisnõukogu liige.



Ja lõpetuseks. Saarlaste jaoks pole vähetähtis, et hinnatud professor on seotud meie armsa naabersaarega. Suvehiidlane on Agu olnud palju aastaid. Saare rahulikus miljöös saab end värske energiaga laadida ja sõpru vastu võtta.



Tihe sõprus oli Agul maestro Eri Klasiga, kellega koos ka musitseeriti. Võib-olla just selle sideme tõttu tekkis teadlasel mõte siduda loengutekst muusikaga, sest tema mängitud saksofonilood ei olnud pelgalt pillilood, vaid tekstiga vahetult seotud. Oli huvitav vaatepilt: abikaasa Tiiu istus arvuti taha ja hakkas vahetama tekstisõnu vastavalt saksofonimängule.



Oli elamuslik õhtupoolik, mis jääb elu lõpuni meelde.



***



Viiendat aastat väärikate ülikoolis õppiv Kati Nõu:



“Esialgu tundus mulle, et teema on keeruline ja sellest arusaamiseks peab tingimata olema kõrghariduse diplom taskus. Kartsin, et kellel seda ei ole, need ei pruugi teemast aru saada. Kuid lektor oskas materjali niivõrd mõnusalt ja arusaadavalt esitada, et kõik oli selge. Arvan, et ka ülikoolihariduseta inimene sai esitatust aru.



Pärast seda juhtusin kuulama üht raadiosaadet umbes samal teemal – inimsuhetest, universumi võnkumisest ja muust, kuid teisest vaatenurgast. Arvan, et kui ma poleks seda loengut kuulnud, ei oleks ma vist raadiosaatest aru saanud. Lektor käib ajaga igati kaasas, head esitust võimendas saksofonimäng.”



Kuuendat aastat ehk algusest saati väärikas tudeng Toivo Jürisson:



“Niipalju, kui olen kolleegide ja koolikaaslastega rääkinud, on kõik öelnud, et koolitus oli väga hea – algas muusikaga ja lõppes muusikaga. Kahjuks ma sellele loengule ei jõudnud, kuna hommikul 9.30 alustasime ja kell 19.30 lõpetasime Angeri lammaste ülevõtmise.



Mul oli kange tahtmine koolitusele jõuda, paraku töö käis üle pea. Mu süda tilgub praegugi verd, et ma seda loengut ei kuulnud. Paljud helistasid ja küsisid, miks ma ei tulnud, neile kõigile oli see väga meeldinud.”



Teise aasta tudeng Lembit Ots:



“Ma ei ole varem löögile pääsenud. See koolitus oli koolitarkuse kordamine, hea meeldetuletus. Kõik protsessid, mis maailmas toimuvad, on omavahel seotud. Neid on vaja osata mõista, need on eluks vajalikud teadmised, elementaarsed asjad, mida on vaja teada ja mõista.



Sain tugeva füüsika juba tolleaegses V. Kingissepa nim keskkoolis Endel Kurgpõllult ja lisa merekoolist. Lektor on erksa mõtte ja mäluga, seda kinnitas ka tema saksofonimäng. Tore oli kuulda, et ta professor Eri Klasiga suur sõber oli. Eri oli ka minu perekonnatuttav.”



