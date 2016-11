Uudised

UUS! Leisi keskkooli gümnaasiumiosa sulgemise otsus läks napilt läbi (6)

Esmaspäev, 21. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ahto Jakson Esmaspäev, 21. november 2016. Leisi keskkooli gümnaasiumiosa sulgemise poolt hääletas 13 volikogu liikmest seitse, vastu oli neli ja kaks jäid erapooletuks. FOTO: Valmar Voolaid Volikogu otsustas napi häälteenamusega teha Leisi keskkooli ümber põhikooliks, mis tähendab, et alates 2019. aasta sügisest koolis gümnaasiumiklasse enam ei avata. Samast aastast nimetatakse kool ümber Leisi kooliks.



Leisi keskkooli gümnaasiumiosa sulgemise poolt hääletas 13 volikogu liikmest seitse, vastu oli neli ja kaks jäid erapooletuks.



Otsuse kohaselt ei toimu 2017/18. õppeaastal koolis õppetööd 10. klassides. 2016/17. õppeaastal kooli 10. ja 11. klassi lõpetanud õpilastel võimaldatakse jätkata soovi korral õpinguid Leisi keskkoolis gümnaasiumiastme lõpuni. Alates 2020. aastast väheneb Leisi koolis kolmel-neljal õpetajal oluliselt töökoormus. Poole kohaga on neil aga keeruline toime tulla, mis tähendab lisatöö otsimist.



Gümnaasiumiosa sulgemise tingis asjaolu, et juba praegu õpib kaks kolmandikku põhikooli lõpetanutest mujal. Leisi keskkooli gümnaasiumiklassides on praegu vähe õpilasi, mõnes klassis koguni neli kuni kuus õpilast. Kahe-kolme aasta pärast, kui põhikooli lõpetajaid on ligi 20, annaks ehk lootust, ent ka siis ei oleks olukord kiita.



Kolmest üks jäi istuma



Leisi volikogu liige ja sotsiaalkomisjoni esimees Aile Nau tõdes, et väga väikesed gümnaasiumiklassid ei õigusta end. Samas leidis ta, et kas on mõtet klassil, kus kolmest suutis kooli lõpetada ainult kaks, kolmas jäi klassi kordama. Nii juhtus 12. klassiga.



“Miks ei ole suudetud ühte õpilast nii palju järele aidata? Ka sel aastal on võetud 12. klassi õpilasi, kes on mõnes teises koolis istuma jäänud,” ütles Nau. Ta tegi ettepaneku maksta 150 eurot kuus nendele lastele, kes peaksid minema pärast põhikooli osa lõpetamist mujale keskkooli. “Miks me neid peresid karistame, kui laps hülgas Leisi keskkooli ja tahab näiteks linna koolis hiina keelt õppida?” küsis Nau.



Volikogu liige Artur Laul ei pooldanud Leisi koolis gümnaasiumiosa sulgemist, sest põhikooli osas õpilasi ikka veel jagub. “Pigem tasuks proovida mõõnaaeg üle elada,” arvas ta.



Justkui enda surmaotsus



Leisi volikogu vanim liige ja endine Leisi kooli õpetaja ja juht Väino Vaha võrdsustas otsuse tegemist gümnaasiumiklasside sulgemise kohta oma surmaotsusele allakirjutamisega.



“Mind lükati 15-aastasena iseseisvasse ellu. Pidin leidma võimalused. 17-aastaselt alates olen olnud pidevalt tööl, ka õppimise ajal. Praegused lapsed on palju iseseisvamad kui meie omal ajal olime ja saavad hakkama,” leidis Vaha.



Kooli gümnaasiumiosa sulgevad tema arvates õpilased ise, sest valivad, kuhu nad lähevad edasi õppima. “Mida õpetaja peab olukorra parandamiseks tegema – käima käte peal? Ühe päeva ehk see pälvib tähelepanu,” lisas Vaha.



Pikka aega Leisi kooli direktorina töötanud volikogu liige Tõnu Erin nägi Leisi keskkooli praegusesse seisu jõudmist riikliku poliitika tulemusena.



“Maal elamiseks peab olema siin midagi teha. Ei saa öelda, et elu maal on ilus, mis sest, et töökohta ei ole. Ehk oleks pidanud rohkem internaadi taastamise peale mõtlema?” lausus Erin.



Ta pidas gümnaasiumiosa jätkamist õpilastele karuteeneks, sest nad jäävad sotsiaalsest ringist eemale. “Gümnaasium ei ole praegu jätkusuutlik,” tõdes ta.



Volikogu liige Margus Pajuste tunnistas, et tema jaoks on tegemist kuue aasta jooksul kõige raskema otsusega volikogus oldud aja jooksul üldse.



Teema on Leisi volikogus vahelduva eduga üleval olnud alates 2007. aastast. Viimane eelnõu gümnaasiumiosa sulgemise kohta sündis augustis volikogu esimehe Andrus Kandimaa initsiatiivil.



Miski pole õpilasi meelitanud



“Ei ole tahvelarvutid ega autokoolid suutnud õpilasi keskkooli juurde meelitada. Õige ja aus oleks küsimus ära otsustada, lapsed on omal moel sellele jalgadega hääletanud,” ütles Kandimaa eilsel Leisi volikogu istungil.



Kandimaa heitis ette, et Leisi keskkooli õpetajad ei ole olnud kogukonnale avatud ning kolmepoolne koostöö vallavalituse, volikogu ja kooli vahel on jäänud vajaka.



“Seda tuleks parandada, muidu oleme fakti ees, kas Leisi jätta edaspidi kuus või üheksa klassi,” märkis Kandima.



Leisi vallavanema Ludvik Mõtlepa sõnul nõustus vallavalitsus konsensusega keskkooliosa sulgeda.



“Enamus on otsustanud edasi minna Kuressaarde õppima. Ei minda halva õppeedukuse pärast, sest Leisi lapsed on teistes gümnaasiumides edukalt hakkama saanud ja noppinud olümpiaadidelt esikolmikukohti. Linnas on valikud suuremad, sotsialiseerumine parem ja klassid suuremad,” möönis Mõtlep.



Õppeaine omandamisel on tähtis, et saaks teha grupitöid, mis ergutavad lapsi rohkem mõtlema.



Leisi keskkooli hoolekogu juht Priit Nurk taandas end, kuna olevat väsinud. Hoolekogu üheksast liikmest tuli kokku kooli edasist käekäiku arutama vaid viis. Neist kolm olid gümnaasiumi jätkamise poolt, üks jäi erapooletuks ja üks hääletas vastu.



Kuna keegi ei tahtnud hoolekogu juhi kohta vastu võtta, täidab praegu kohuseid kooli direktor Riina Piterskihh.



Kooli lastevanemate koosolek toimus 6. oktoobril. 13. oktoobril järgnenud hääletusel toetas valdav enamus Leisi keskkooli jätkamist kuni riigigümnaasiumi moodustamiseni. Samale seisukohale asus kooli õpilasesindus. Leisi keskkooli gümnaasiumiosa sulgemise poolt hääletas 13 volikogu liikmest seitse, vastu oli neli ja kaks jäid erapooletuks.Otsuse kohaselt ei toimu 2017/18. õppeaastal koolis õppetööd 10. klassides. 2016/17. õppeaastal kooli 10. ja 11. klassi lõpetanud õpilastel võimaldatakse jätkata soovi korral õpinguid Leisi keskkoolis gümnaasiumiastme lõpuni. Alates 2020. aastast väheneb Leisi koolis kolmel-neljal õpetajal oluliselt töökoormus. Poole kohaga on neil aga keeruline toime tulla, mis tähendab lisatöö otsimist.Gümnaasiumiosa sulgemise tingis asjaolu, et juba praegu õpib kaks kolmandikku põhikooli lõpetanutest mujal. Leisi keskkooli gümnaasiumiklassides on praegu vähe õpilasi, mõnes klassis koguni neli kuni kuus õpilast. Kahe-kolme aasta pärast, kui põhikooli lõpetajaid on ligi 20, annaks ehk lootust, ent ka siis ei oleks olukord kiita.Leisi volikogu liige ja sotsiaalkomisjoni esimees Aile Nau tõdes, et väga väikesed gümnaasiumiklassid ei õigusta end. Samas leidis ta, et kas on mõtet klassil, kus kolmest suutis kooli lõpetada ainult kaks, kolmas jäi klassi kordama. Nii juhtus 12. klassiga.“Miks ei ole suudetud ühte õpilast nii palju järele aidata? Ka sel aastal on võetud 12. klassi õpilasi, kes on mõnes teises koolis istuma jäänud,” ütles Nau. Ta tegi ettepaneku maksta 150 eurot kuus nendele lastele, kes peaksid minema pärast põhikooli osa lõpetamist mujale keskkooli. “Miks me neid peresid karistame, kui laps hülgas Leisi keskkooli ja tahab näiteks linna koolis hiina keelt õppida?” küsis Nau.Volikogu liige Artur Laul ei pooldanud Leisi koolis gümnaasiumiosa sulgemist, sest põhikooli osas õpilasi ikka veel jagub. “Pigem tasuks proovida mõõnaaeg üle elada,” arvas ta.Leisi volikogu vanim liige ja endine Leisi kooli õpetaja ja juht Väino Vaha võrdsustas otsuse tegemist gümnaasiumiklasside sulgemise kohta oma surmaotsusele allakirjutamisega.“Mind lükati 15-aastasena iseseisvasse ellu. Pidin leidma võimalused. 17-aastaselt alates olen olnud pidevalt tööl, ka õppimise ajal. Praegused lapsed on palju iseseisvamad kui meie omal ajal olime ja saavad hakkama,” leidis Vaha.Kooli gümnaasiumiosa sulgevad tema arvates õpilased ise, sest valivad, kuhu nad lähevad edasi õppima. “Mida õpetaja peab olukorra parandamiseks tegema – käima käte peal? Ühe päeva ehk see pälvib tähelepanu,” lisas Vaha.Pikka aega Leisi kooli direktorina töötanud volikogu liige Tõnu Erin nägi Leisi keskkooli praegusesse seisu jõudmist riikliku poliitika tulemusena.“Maal elamiseks peab olema siin midagi teha. Ei saa öelda, et elu maal on ilus, mis sest, et töökohta ei ole. Ehk oleks pidanud rohkem internaadi taastamise peale mõtlema?” lausus Erin.Ta pidas gümnaasiumiosa jätkamist õpilastele karuteeneks, sest nad jäävad sotsiaalsest ringist eemale. “Gümnaasium ei ole praegu jätkusuutlik,” tõdes ta.Volikogu liige Margus Pajuste tunnistas, et tema jaoks on tegemist kuue aasta jooksul kõige raskema otsusega volikogus oldud aja jooksul üldse.Teema on Leisi volikogus vahelduva eduga üleval olnud alates 2007. aastast. Viimane eelnõu gümnaasiumiosa sulgemise kohta sündis augustis volikogu esimehe Andrus Kandimaa initsiatiivil.“Ei ole tahvelarvutid ega autokoolid suutnud õpilasi keskkooli juurde meelitada. Õige ja aus oleks küsimus ära otsustada, lapsed on omal moel sellele jalgadega hääletanud,” ütles Kandimaa eilsel Leisi volikogu istungil.Kandimaa heitis ette, et Leisi keskkooli õpetajad ei ole olnud kogukonnale avatud ning kolmepoolne koostöö vallavalituse, volikogu ja kooli vahel on jäänud vajaka.“Seda tuleks parandada, muidu oleme fakti ees, kas Leisi jätta edaspidi kuus või üheksa klassi,” märkis Kandima.Leisi vallavanema Ludvik Mõtlepa sõnul nõustus vallavalitsus konsensusega keskkooliosa sulgeda.“Enamus on otsustanud edasi minna Kuressaarde õppima. Ei minda halva õppeedukuse pärast, sest Leisi lapsed on teistes gümnaasiumides edukalt hakkama saanud ja noppinud olümpiaadidelt esikolmikukohti. Linnas on valikud suuremad, sotsialiseerumine parem ja klassid suuremad,” möönis Mõtlep.Õppeaine omandamisel on tähtis, et saaks teha grupitöid, mis ergutavad lapsi rohkem mõtlema.Leisi keskkooli hoolekogu juht Priit Nurk taandas end, kuna olevat väsinud. Hoolekogu üheksast liikmest tuli kokku kooli edasist käekäiku arutama vaid viis. Neist kolm olid gümnaasiumi jätkamise poolt, üks jäi erapooletuks ja üks hääletas vastu.Kuna keegi ei tahtnud hoolekogu juhi kohta vastu võtta, täidab praegu kohuseid kooli direktor Riina Piterskihh.Kooli lastevanemate koosolek toimus 6. oktoobril. 13. oktoobril järgnenud hääletusel toetas valdav enamus Leisi keskkooli jätkamist kuni riigigümnaasiumi moodustamiseni. Samale seisukohale asus kooli õpilasesindus.

Veel artikleid samast teemast »