Perearst Kersti Tuuling vaatab Hiina meditsiini poole

Teisipäev, 22. november 2016.



Autor: Heli Salong Teisipäev, 22. november 2016. FOTO: Valmar Voolaid Kui eelmise aasta septembri lõpus perearst Kersti Tuuling oma ameti maha pani, oli tema nimistus umbes kaks tuhat inimest.



Toona ütles Tuuling, et tegemist on sügavalt isikliku otsusega.



“Me kõik oleme inimesed ja elus tuleb ikka muutusi ette,” lausus Tuuling eelmisel aastal.



Kui paljud arvasid, et küllap läheb doktor Soome kõrgema palga peale, siis tegelikult see nii polnud ja dr Tuuling võtab taas Saaremaal patsiente vastu.



“Olen hetkel poole kohaga dr Tamme abiarst. Tema nimekirjas on 3500 patsienti, vastuvõtud on nii linnas kui Leisis ja võtan vastu nii, nagu tal vajadus on,” selgitas Tuuling.



Suvel, kui oli vaja, käis Tuuling perearstikeskuses asendusi andmas.



“Päris oma nimistuga ma ei tööta, sest mul on nüüd natuke teised huvid. Mul on õpingud pooleli ja suund on alternatiivmeditsiini poole. Kui mul oleks oma nimistu, siis mul poleks võimalust juurde õppida,” selgitas Tuuling.



Arsti sõnul on see olnud väga vajalik aja maha võtmise aeg, et saaks ise areneda.



“Ma loodan, et ka tulevikus on minust kasu Saaremaa inimestele. Kas perearstina või muus liinis, aga tervis on ikka minu teema,” kinnitas tohter.



Huvi Hiina meditsiini vastu



Tuulingu sõnul on tema uus huvi seotud Hiina meditsiiniga, aga perearstindus on talle samuti väga südamelähedane ja ta teeb seda tööd hea meelega, kuid praegu mitte täiskoormusega.



“Meditsiinilises mõttes on nii, et kui tavameditsiin aitab väga hästi akuutsete hädade korral, siis 20 aastat perearstitööd teinuna olen näinud, et on väga palju hädasid, mis hakkavad pihta mõtlemisest, pingetest, stressist, toitumisest ja mille suhtes perearst ei suuda aidata, aga inimesed abi otsivad. Sellistel puhkudel aitab Hiina meditsiin palju paremini ja selle kaudu lahenduste leidmist ma alles õpin,” lisas Tuuling.



Rene Bürkland, kes on Eestis tunnustatud Hiina meditsiini arst, jagab õpetusi ja dr Tuulingu arvates ei pea tingimata kohe Hiina õppima sõitma, kui hea õpetaja ja kõik materjalid on siin kättesaadavad.



