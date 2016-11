Uudised

Sotsiaalala ja tervise sädeinimesed selgunud

Teisipäev, 22. november 2016.



Autor: Sirli Tooming Teisipäev, 22. november 2016. “Klientide rahulolu on kõige tähtsam,” ütles Vilve Kask (vasakul), kellele tunnustus oli ootamatu ja täielik üllatus. FOTO: Valmar Voolaid Eile tunnustati Rüütli spaahotellis maakonna parimaid ja silmapaistvamaid tervise- ja sotsiaalvaldkonna töötajaid.



Aasta sotsiaaltöötaja tiitli said Kuressaare Hoolekande avahooldustöötaja Vilve Kask ja Orissaare valla sotsiaalnõunik Aina Sepp-Teevet.



“Nende kahe inimese töö sotsiaalvaldkonnas on pisut erinevat laadi, kuid tehtud ühtviisi suure pühendumisega, mis muutis ühe väljavalimise võimatuks,” selgitas Saare maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja Anneli Tõru. “Sellepärast kuulutati sel korral välja kaks aasta sotsiaaltöötajat.”



Hoolimine ja head lahendused



Vilve Kase kui kliendiga vahetu suhtleja tugevuseks on hoolimine, hea sõna, lõpmatu kannatlikkus ja heasoovlikkus. Teda austavad ja armastavad kolleegid, kuid mis kõige olulisem – kliendid.



Aina Sepp-Teevet oskab valla sotsiaalnõunikuna oma väikest meeskonda hoida ja motiveerida, teeb võrgustiku liikmena aktiivselt koostööd ja mõtleb inimeste jaoks parimate lahenduste leidmisel kaasa.



Tunnustamise kaudu tõstab maavalitsus esile sotsiaalvaldkonna spetsialiste, kes isikliku eeskuju ja panusega on kaasa aidanud sotsiaalprobleemide leevendamisele.



“Kui kõik on korras, siis me nendest inimestest ju üldse midagi ei kuule,” tõdes tervituskõnes Saare maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Raivo Peeters.



Kokku esitati Saare maavalitsusele seitse kandidaati ja tänuüritusel pälvisid tunnustust kõik: Kuressaare Hoolekande avahooldaja Jana End, Muhu hooldekeskuse hooldaja Silvi Vesiloik, Kuressaare linnavalitsuse sotsiaalhoolekande spetsialist Reelika Murd, Muhu hooldekeskuse juhataja Aino Rummel, Kuressaare Hoolekandes ja MTÜ Sotsiaaltöö Keskus tegevusjuhendaja Külli Ojavee.



Maakonna tugeva tervise eest



Teist aastat järjest anti samas üle ka tiitel “Aasta tervisepanus 2016”, millega väärtustatakse inimesi ja organisatsioone, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on olnud eeskujuks ning panustanud silmapaistvalt saarlaste tervise parendamisse ja väärtustamisse. Üheksa nominendi hulgast hinnati aasta suurimaks tervisepanuse andjaks MTÜ Orissaare Sport juht Andla Rüütel.



“Minu enda jaoks on kõige olulisem töö lastega. Lapsena saadud spordipisik aitab kujundada tervislikud eluviisid kogu eluks,” ütles Rüütel ning lisas, et tal on suur õnn omada meeldivaid koostööpartnereid ning tunnustus laieneb kindlasti ka neile.



Orissaare Sport on olulisim sporditeenuse pakkuja Ida-Saaremaal, kuid koostööprojektide kaudu Kuressaare spordiklubidega laieneb klubi mõju üle Saaremaa.



Mitmete võistluste ja spordiürituste korraldamise hulgas on üheks suuremaks Saare- ja Muhumaad ühendavaks tegevuseks mõlema saare koolieelikute spordipäev, millest võtab osa üheksa lasteaeda.



Idee sai küll alguse 2009. aastal Kaire Nurjalt, kuid tänaseks on seda laiendanud Andla Rüütel, kes juhib ka MTÜ Orissaare Sporti.



