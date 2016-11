Uudised

MEIE MAA TV: Kae oma silmaga, kas tänavusel jõulukuusel on tipp

Teisipäev, 22. november 2016.



Autor: Sigrid Osa Teisipäev, 22. november 2016. FOTO: Valmar Voolaid Mõne nädala eest maha sadanud lumi tekitas paljudes juba jõulutunde. Kindlasti aitasid sellele kaasa ka poed, mis hakkasid müüma nii jõuluehteid kui verivorsti. Kui nii mõnigi lootis, et maa jääbki valgeks, siis ilmataadil olid paraku teised mõtted.



Hoolimata sellest, et sama ootamatult kui sügisest sai talv, on talvest taas sügis saanud – vähemalt ilma poolest. See ei heiduta aga linna ja pühadeks valmistumine käib täie hooga.









Eile sai üles ka kesklinna jõulupuu, mis juba sel pühapäeval laste kaunite lauluhäälte saatel tuledesse süüdatakse. Jäägu siis vaatajate arutada, kas puu on tipuga või ilma ning millisel aastal kõige ilusam jõulupuu on olnud. Ilmateade esimeseks advendiks paraku lund ei luba.



Senist talveilma ennustas väga täpselt ette ilmatark Margus Arge. Detsembri teiseks pooleks ennustab ta aga lund. Eks igaüks tahaks ilmatarga sõnu uskuda, sest kes ei unistaks koheva lumega valgetest jõuludest, mida saadab mandariinide ja piparkoogilõhn. Just nii, nagu jõulude aegu olema peaks. Aga see, mida pakub meile ilmataat, selgub siiski alles siis, kui pühad on käes. Seni tuleb pöidlaid peos hoida.



