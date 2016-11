Uudised

Pangal huligaanitseti taas

Teisipäev, 22. november 2016.



Autor: Sigrid Osa Teisipäev, 22. november 2016. Patrullimise käigus avastas politsei ülessongitud haljasala. FOTO: erakogu Panga pangal huligaanitseti suvel neljal korral – välikäimlad keerati kummuli ja lõhuti silte. Nüüd on huligaanid parkla kõrval oleva haljasala mootorsõidukitega üles sonkinud.



“Ma sain teate politseist. Politsei avastas selle patrullimise käigus neljapäeval ja helistas mulle reedel, et seal on selline asi. Käisin kohapeal ja mõõtsin vahed ära,” rääkis ettevõtja Alver Sagur. Tegu võis olla ATV või nõukaaegse autoga.



Sagur tõdes, et jäljed pole mitte esimesed. Ka enne lume tulekut oli sõitmas käidud, kuid sel korral on kogu plats segamini pööratud. Lisaks on lõhutud silte.



