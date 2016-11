Uudised

Lemmikloomade turvakodu juhatuses muutused

Teisipäev, 22. november 2016.



Autor: Sigrid Osa Teisipäev, 22. november 2016. Merlin Vares. Viimase poole aasta jooksul on MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodust lahkunud kaks pikaajalist töötajat.



Nii Merlin Vares (pildil) kui Elina Roos tegutsesid kasside turvakodus enam kui 10 aastat.



MTÜ juhatuse liige Edith Annusver ütles, et lähiajal kutsutakse kokku üldkoosolek, et paberimajandusega muudatustele järele jõuda. Ta kinnitas, et uued juhatuse liikmed on küll teada, kuid pole veel ametlikult paika pandud, mistõttu nimesid ta nimetada ei soovinud. Samas tõdes Annusver, et inimesed on n-ö oma majast.



Annusver kinnitas, et turvakodu mastaabid on muutunud ja kui esialgu tegutseti suures osas hoiukodudena, siis nüüdne seis on hoopis teine.



“Tööd on juurde tulnud, kohustusi samuti,” kinnitas Annusver. Ta tõdes, et juhatuse liikmete lahkumine on olnud nende enda valik, sisepingeid küll oli, kuid keegi kedagi ära ajanud ei ole.



“Me ajame sama rida edasi. Püüame võimalikult paljusid loomi aidata ja see põhimõte on suuremal osal meist, et raha tuleb ja raha läheb. Merlini seisukoht oli, et üle oma võimete elada ei saa. Loomulikult ei saa, aga kui on ikkagi abi vaja, siis me ei saa esmalt vaadata konto jääki. Me tegutseme ja siis palume abi. Siiani oleme abi saanud,” rääkis Annusver.



Ta sõnas, et tänavune aasta on turvakodule erakordselt raske olnud, sest abivajajaid on olnud meeletult. Turvakodu inimesed on seda meelt, et kasse peaks olema turvakodus poole vähem, kuid seda mitte loomade “magama” panemise teel, vaid et leida neile kodu või hoiukodu.



“Tuleks rohkem reklaami teha ja loomi koju saata. Sellistel tasanditel tekkisid ka lahkarvamused. Ma ei oskagi rohkem kommenteerida,” sõnas Annusver.

