Mis juhtus?

Teisipäev, 22. november 2016.



Autor: MM Teisipäev, 22. november 2016. Detektoristid leidsid lõhkekehi



Pühapäeval, 20. novembril sai Lääne-Eesti pommigrupp teate, et Salme vallas Üüdibe külas on leitud kaks 76 mm mürsku ja üks 81 mm miinipildujamiin.

Sündmuskohal selgus, et detektoristid olid leidnud pinnasest metallotsijate abil erinevaid lõhkekehi.



