Hannes Hanso ministrina ei jätka

Esmaspäev, 21. november 2016.



Autor: MM Esmaspäev, 21. november 2016. Laupäeva hommikuks jõudsid uue loodava võimuliidu esindajad kokkuleppele uues koalitsioonileppes.



Samuti said ära jaotatud ministriportfellid ja paika kümme ministrit - Keskerakonna ja sotside valikud. IRL pole omi ministreid veel kokku leppida suutnud. Pühapäeva hommikul andis president Jüri Ratasele volitused valitsus moodustada.



Keskerakonna ministriportfellid on jaotatud järgmiselt:

- Peaminister Jüri Ratas

- Majandus- ja taristuminister Kadri Simson

- Haridus- ja teadusminister Mailis Reps

- Maaeluminister Martin Repinski

- Regionaalminister Mihhail Korb



SDE ministrid:

- Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski

- Kultuuriminister Indrek Saar

- Välisminister Sven Mikser

- Siseminister Andres Anvelt

- Ettevõtlus- ja majandusarengu minister Urve Palo.



Seni välisministri kohuseid täitnud saarlane Hannes Hanso järelikult selles ametis ei jätka.



IRL saab kaitse-, rahandus-, sotsiaalkaitse-, keskkonna- ja justiitsministri kohad.

