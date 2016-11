Uudised

Liiva lihatööstus tahab liha laagerdada

Esmaspäev, 21. november 2016.



Autor: Heli Salong Esmaspäev, 21. november 2016. Liival on vana maja ümberehitustööd lõpusirgel ja projektijuhi Ago Nurmbergi sõnul käib praegu hoone sisustamine. Foto: Valmar Voolaid Kui kõik kulgeb plaanipäraselt, saab Muhus Liivalt osta jõululauale juba uue lihatööstuse toodangut.



Vana maja ümberehitustööd on lõpusirgel ja projektijuhi Ago Nurmbergi sõnul käib praegu hoone sisustamine.



Uue elu saanud hoonesse tulevad lisaks lihatööstusele veel pood, kohvik ja III korrusele mõned ruumid.



“Lihatöötluse osas plaanime nii, et meile tuleb liha rümbana ja siin väärtustatakse see ära. Lõigatakse paremad tükid ja pakendatakse ning jääkidest teeme vorstimassi ja hakkliha,” rääkis Nurmberg.



Plaanis on töödelda lamba-, veise- ja ulukiliha ning uudse protsessina tuleb kasutusele laagerdamine.



“Kuna veiseliha on üsna puine ja tugev, siis seda tuleks minimaalselt 21 päeva laagerdada. Suured lihatarbijad maad, kus tarbitakse hästi palju veiseliha, laagerdavad liha isegi pool aastat. Normaalne oleks noorlooma puhul 30-40 päeva, vanematel kauem. Liha seisab omas mahlas teatud kindlal temperatuuril ja läheb pehmemaks. Kui veiseliha tarbida kohe pärast tapmist, siis ta on väga vintske. Saab tarbida ainult vasikaliha, ülejäänust tuleks teha hakkliha või vorsti,” kirjeldas Nurmberg.



Lihatööstus keldrisse



All keldris on juba kambrid tehtud, paigaldamata on kliimaseadmed, sest Itaaliast pole veel kohale jõudnud spetsiaalsed külmkambrite uksed.



“Kui lihatööstus hakkab korralikult tööle ja tuleb juba mahtu, siis meie toodang on müügil poes ja saame pakkuda ka teistele söögikohtadele,” lisas projektijuht.

Linnulihaga väga suuri suuri plaane pole, aga Nurmbergi sõnul ei saa välistada, et seda mingi mahuna tuleb. Jaanalinnuliha puhul on takistuseks see, et seda pole kogu aeg pakkuda.



Majas asuvast söögikohast rääkides, peab Nurmberg restoran nime ülepakutuks.



“Rohkem on see kohvik, aga kontseptsioon, mida täpselt pakkuma hakkame, ei ole veel välja töötamata. On käinud läbi mitmeid mõtteid - kas kiirtoidu koht, kus pakkuda burgerit ja näiteks kiiresti valmivat veiseliha steiki,” arutles Nurmberg.



Pole kindel, kas on mõtet söögikohta talvel igapäevaselt lahti hoida, aga kui lihatööstus käima läheb, siis pood on aastaringselt lahti ja praegu teevad omanikud kõik selleks, et juba jõulude ajal saaks poest head-paremat osta.



Unistus tapamajast



Maja III korrusel on kolm tuba, kus saavad tegutseda juuksur ja maniküür, koolitused ning üks tuba on veel vaba.



Lihatööstuse poolel tegeletakse praegu aktiivselt personali otsinguga, sest töötajad peavad oskama liha poolel teha kõike, kuna iga etapi peale ei saa võtta eraldi inimest.



13. detsembril toimub Muhus loomapidajate, tootjate ja ametnike ühine nõupidamine.



