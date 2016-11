Uudised

Hoidistekonkursi korraldaja soovib uut tuult purjedesse puhuda

Esmaspäev, 21. november 2016.



Autor: Toomas Leedu, Gospa ja Ku-Kuu peakokk Esmaspäev, 21. november 2016. Meie Maa hoidisekonkurss, mis toimub 1. detsembril juba 8. korda, on žüriid ja osalejaid põnevate maitsetega üllatanud kõigil aastatel. Sel aastal toimub konkurss kuursaalis. Kes ei tihka oma hoidist ise konkursile saata, on ikkagi oodatud kuursaali auhindade väljakuulutamise ajaks ja siis saab ka kõiki töid maitsta.



Lisaks asukoha muutusele on lootust, et sel aastal võtab noorem põlvkond julguse kokku ja tuleb osalema. Sellel konkursil ei jääda viimaseks, küll aga võidakse võita vägagi ihaldusväärseid auhindu ja saada ideid, kuidas muidu igavana tunduvat toorainet võiks kasutada.



Põhjus, miks noori üles ärgitada, on lihtne – analoogsel konkursil Virumaal on viimastel aastatel noorem generatsioon ilma teinud, tuues võistlusele kaasa innovaatilisust põnevate kombinatsioonide ja särtsakamate hoidiste näol. Kuna konkursil on eraldi kategooriad innovaatilisele ja traditsioonilisele hoidisele, ei pea pelgama, et krõmpsuva kurgiga hätta jäädakse – ka klassika püsib au sees ja seda ei võrrelda uuendustega.



Julgustage tooma



Üks naljakamaid lugusid juhtus paar aastat tagasi, kui päris poodiumikohtade kannule jõudis hoidis, mille lapselaps oli oma vanaema sahvrist ise kohale toonud ja seda hiljem omavahelise vestluse käigus tunnistas.



Vanaema olla nii tagasihoidlik, et tema ise ei hakkaks hoidist konkursile saatma, kuigi terve suguvõsa teab, et talle sel alal vastast pole. Nii et kui keegi tunneb häbelikku, ent hea käega hoidistajat, siis minu poolest saatke see toode ise konkursile – ainult valmistaja nimi peaks ikkagi õige olema!



Žüriis on proffe ja asjaarmastajaid, rahvusvahelist kogemust ja põlvest põlve rahvatarkust kandvaid tegijaid, keda ühendab kirg hea toidu vastu. Hindama on lubanud tulla restorani Olde Hansa peakokk ja kokkade olümpia Bocuse d ́Or ́i Eesti koondise treener Emmanuel Wille, meelelahutajad Margit ja Harry Kõrvits, laulja Kati Laev, Lii Kirves Saarte Sahvrist, agronoom Sirge Avingu Agricentrist, kokk Juss Lindmäe, idee algataja Merit Karise Kuressaare ametikoolist, ajakirjanik Veljo Kuivjõgi, ametikooli õpilased ja õpetaja.



Hoidiseid oodatakse kuni 30. novembri kella 17-ni Meie Maa kuulutuste osakonda.



