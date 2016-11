Uudised

Põllutöökool pidas pidu

Esmaspäev, 21. november 2016.



Autor: Heli Salong Esmaspäev, 21. november 2016. Kõljala Põllutöökooli asutamise 95. aastapäeva tort oli nii ilus, et osalejatel oli kahju seda ära süüa. Foto: Luule German Kõljala kultuuriselts “Kevade” tähistas laupäeval Kõljala Põllutöökooli asutamise 95. aastapäeva.



Kõljala mõisa kõrval asuvas endises lasteaias, oli kaetud kohvilaud. Seintel kooli ajalugu tutvustavad stendid, laual fotoalbumid. Külalisi tuli kokku poolesaja ringis.



Avasõnad ütles vallavanem Jüri Saar. Loeti ette kooli vilistlase, president Arnold Rüütli tervitus, kes algul oli lubanud kohale tulla, aga nüüdsete sisepoliitiliste tuulte keerises, pidi viibima ühel teisel üritusel.



Bruno Pao rääkis Kõljala mõisa ajaloost ja selgus, et Saaremaa vanim mõis ei olegi Oti, vaid on Kõljala ja Kaali ning et nimel “Kõljala” ei ole midagi tegemist jalaga, vaid tuleneb kuuluvust tähendavast mõistest, st ollakse kellegi all. Käesoleval juhul siis Kõlli all.



Kõljala kooli üks kunagine õpetaja rääkis mälestusi sellest, kuidas julgeolek ta koolist 1951. aastal ära ajas ja õpilane Valent Rõõm rääkis, kuidas õpetaja teda vaid pilguga kasvatas ja sõnu polnudki vaja.



Luule German vahendas oma isa Viktor Pintsi mälestusi koolist. Isa oli olnud põllumees, pikka aega Valjala kolhoosi agronoom, kuid ka kirjamees. Oma mälestused koolist oli ta 70ndatel aastatel kirja pannud, nii et tütrele jäi vaid ettelugemise vaev.



Veel rääkisid mälestusi tollasest elust Aime Nuut, Jüri Saar ja Kalev Trei. Tõnu Post rääkis rahva soovil põllumajandi tänasest päevast.



