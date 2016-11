Uudised

UUS! Tori abajast leiti surnukeha

Laupäev, 19. november 2016.



Autor: MM Laupäev, 19. november 2016. FOTO: Tambet Allik Täna hommikul hommikul kell 10.10 sai politsei teate, et Kuressaares Tori tänava juures on 15 meetri kaugusel kaldast leiti uppunud mehe surnukeha.



Politsei- ja piirivalveameti kommunikatsioonibüroo pressiesindaja Maria Gonjaki sõnul on praeguseks politsei tuvastanud hukkunu isiku ja tegemist on 1964. aastal sündinud mehega.



Teadaolevalt oli uppunud mehe näol tegemist ühe Läänemaa hooldekodu elanikuga ehk mitte kohalikuga.



