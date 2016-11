Uudised

Turvakodu palub abi: pimeduses elanud loomad vaaguvad elu ja surma vahel

Laupäev, 19. november 2016.



Autor: MM Laupäev, 19. november 2016. FOTO: Saaremaa lemmikloomade turvakodu „Saaremaal maapealses põrgus elavad kaheksa koera ja neli kassi paluvad väga abi. Ehk saad sina neid aidata?“ kirjutab Saaremaa lemmikloomade turvakodu sotsiaalmeedia üleskutses.



Loomade eluoluga on käinud tutvumas veterinaar- ja toiduameti esindaja, kohalik konstaabel, valla veterinaararst ja vallavanem.



"Perenaise palvel otsustati algselt talle jätta kolm koera, ülejäänud loomadele uue kodu leidmiseks võeti ühendust meiega," kirjutab turvakodu oma Facebooki lehel.



Kui ametnikud mõne aja möödudes ettekirjutuste täitmist kontrollima läksid, avanes nende silmadele endine, pehmelt öeldes õõvastav vaatepilt.



Kolm koera ei ole kunagi päevavalgust näinud. Üks neist elab toas pimedas sahvris, kaks kola ja väljaheiteid täis lauda eeskojas, kus valitseb samuti pimedus. Pererahva sõnul ei saa need koerad sealt ka kunagi välja. Valges ämbris, mis ka pildil näha on, ei olnud loomade jaoks hädavajalik vesi, vaid kusi.



Kaks suuremat koera elavad aastaringselt keti otsas. Vanem neist on 15-aastane, noorem koer on vaevu kolmeaastane. Tal on kaelas rihm, mis on ilmselt kutsikaeas kaela pandud ja mis soonis silmnähtavalt kaela. Õues vabalt liikuvatel koertel ei ole samuti peavarjuks kuuti, nad käivad magamas pööningul heinte sees.



„Väidetavalt on koerad kurjad ja agressiivsed, kuid meie vabatahtlikud nägid vaid õnnetus olukorras alandlikke ja poolnälginud loomi. Peres on ka neli kassi, kaks neist olid kõhnad ja raabakad. Kaks neist on emased ja kaks isased. Nad on iseloomult väga sõbralikud,“ kirjeldab turvakodu.



Veel ühe lemmikloomaga, ahtra vana lehmaga, jäi turvakodu vabatahtlikel küll tutvus sobitamata, kuid vallavanema sõnul pole ka tema elutingimused kiita. Loom elab poolest säärest saati omaenese väljaheidete sees, sealsamas ta sööb ja ka magab. Heinaga varustab naaber, kes rendib pererahvalt maad.



MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu tõdeb, et praeguses olukorras on hoiukodud vaja kiiremas korras leida kolmele pimeduses elavale koerale.



Valjala vald tegeleb probleemiga ja ajutine hoiukodu on loomadele praeguse seisuga olemas.



Enne hoiukodusse viimist tuleb loomadega kindlasti ära käia kliinikus, lasta nad üle vaadata ja teha esmane parasiiditõrje. Esmased kulud tasub vald oma eelarvest, kuid kuna tegu pole hulkuvate loomadega, palub turvakodu siiralt kõigi loomasõprade abi.



MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu palub märku anda kõigil, kel oleks neile kaheksale õnnetule koerale ja neljale kassile võimalik hoiukodu pakkuda ning väga on oodatud ka päriskodu pakkumised. Et uus kodu saaks endale terve ja hoolitsetud looma, vajab turvakodu abi ka annetuste näol.



Kõik kassid ja koerad lähevad uutesse kodudesse kiibituna, vaktsineerituna ja steriliseerituna/kastreerituna ning lahti tuleb saada ka loomi kimbutatud parasiitidest.



