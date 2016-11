Uudised

Valjalga tuleb üle saja koorilaulja

Laupäev, 19. november 2016.



Autor: Ivika Laanet Laupäev, 19. november 2016. Täna toimub Valjala rahvamajas Saare maakonna koorilaulupäev, kuhu on registreerunud kaksteist koori ja üle 155 laulja.



“Tuleval suvel, 10. juunil toimub Kuressaares EELK Saarte praostkonna vaimulik laulupidu. Sealses kavas on fookusesse võetud Martin Körber, 200 aastat tagasi sündinud ning Saaremaal tegutsenud vaimuliku kirjamehe looming ning tema tegevus Saaremaa kirikuelus,” ütles Valjala rahvamaja juhataja Anneli Kaljuste, viidates, et ka tänavune koorilaulupäev on ajendatud tulevasest vaimulikust laulupeost.



Niisiis on koorilaulupäev pühendatud Martin Körberi loomingule. Õppimisele tulevaid Körberi koraale tuleb tutvustama ja juhendama Jaan Vaidla, kes on ka ise Martin Körberi seltsi asutaja ja pikaaegne koorilaulu eestvedaja.



