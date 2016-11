Uudised

Leiger suundub Gibraltarile

Laupäev, 19. november 2016.



Autor: MM Laupäev, 19. november 2016. Kapten Hanno Naaber toob Leigeri koju. FOTO: Veiko Visnapuu Neljapäeval Valencia sadamasse jõudnud parvlaev Leiger võttis eile õhtul suuna Gibraltari sadama poole.



Leiger jõudis neljapäeva õhtul Hispaania Valencia sadamasse. Laev asus uuesti teele eile õhtul ning järgmine punkerdamispeatus on praeguste kavade kohasel Gibraltari sadam, ütles TS Laevade juhatuse liige Mart Loik. Järgmine planeeritud peatus on Hispaanias A Coruna sadam.



