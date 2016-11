Uudised

Kahtlustäratav kohver ajas Pärnust kohale pommiroboti

Laupäev, 19. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ahto Jakson Laupäev, 19. november 2016. Pommirobot on avanud kahtlase kohvri, mis osutus tühjaks. FOTO: Lääne päästekeskus Neljapäeva õhtul Kuressaare bussijaama lähedalt leitud kahtlane kohver põhjustas Pärnust pommigrupi kohalesõidu.



Häirekeskus sai kahtlasest kohvrist teate kell 21.11. Teataja sõnul lebas bussijaama vastas kõnniteel vanaaegne kohver. Esimesena kohale jõudnud kohalikud päästjad avastasid Pihtla teelt diplomaadikohvri. Politsei piiras ohuala. Bussijaamast evakueeriti inimesed ning liiklus seal piirkonnas suleti.



Kuressaare bussijaama hoone oli selleks ajaks juba kinni. “Maja suletakse kell 19.15. Meie jaoks kohvrilugu probleeme ei tekitanud. Kõik küsivad, just nagu oleks bussijaama tahetud õhku lasta, aga midagi sellist ei olnud. Meil siin ju terroriste ei ole. Kui samal ajal oleks veel mingi sündmus toimunud, ei tea, kust see ressurss oleks võetud,” ütles OÜ Kuressaare Bussijaam juhataja Aare Lehtsi. Ta nimetas neljapäevaõhtust sündmust bussijaama lähedal väheke naljakaks.



Kahe tunniga kohal



Kahtlase kohvri sisu kindlakstegemiseks otsustasid kohalikud päästjad Pärnust kohale kutsuda pommigrupi. Demineerijad jõudsid koos pommirobotiga Kuressaarde kahe tunni ja viie minutiga. Kui varasemast ajast on Eestist tuttavad need juhtumid, mil robot on kohvri lõhanud veekahuriga, siis enam nii ei tehta.



“Tänapäeval võimaldab robot ka kohvrit avada. Kui ohuaste on mõõdukast allapoole, aga demineerijal ei ole lubatud kättpidi siseneda, kasutame pehmemaid meetodeid ega hakka asju puruks laskma,” selgitas Lääne-Eesti pommigrupi juht Janek Sõnum. Kohver osutus tühjaks. Sõnumi teada on Saaremaal ka varem tulnud pommirobotit kasutada, näiteks sõjaaegse lahingumoona hävitamiseks minna tulemust üle vaatama, seda eriti Sõrves. Ent kahtlase kohvri või koti kontrollimiseks ei ole pommirobotit seni Saaremaal tarvis läinud.



Kas tasus üldse kolm tundi liiklust kinni hoida ja pommigruppi Pärnust kohale kutsuda tühja kohvri pärast?



“Seda väärtust ei oska keegi hinnata. Kuidas inimesele öelda, milline on lõhkekahtlane ese ja milline mitte? Ühtegi kindlat joont ei ole,” lausus Sõnum. “Raske on tõmmata joont ka sinna, kustmaalt algab kellegi halb nali ja kust inimese tõsine kartus.”



Kindla malli järgi ei reageerita



“Väljakutset saades ei rakendu kohe standardne sündmuste jada ega minda asja kontrollima kindla taktikaga. Püüame inimesega ühendust võtta ja välja selgitada, miks ta arvab, et asi endast ohtu kujutab,” rääkis Sõnum. Sellest tulenevalt otsustatakse, kui kiiresti ja milliste jõududega pommigrupp reageerib.

Väikese või praktiliselt olematu tõenäosuse puhul laseb pommigrupp täiendava kontrolli ära teha politseil ja kas või pildid saata. “Neid juhtumeid on küll ette tulnud, kui inimesega rääkides on selgunud, et tegemist on hoopis prügiga,” tõdes Sõnum.



Peamine põhjus, miks pommigrupp neljapäeval Saaremaale kohale tuli, seisneb selles, et tegemist oli kinnise kohvriga, mille läheduses asus rahvarohkem paik ehk bussijaam.



Teel Kuressaarde lasi pommigrupp kohvrit ja selle asukohta politseil kirjeldada. “Peame paratamatult adekvaatselt reageerima. Päris tähelepanuta ei saa ühtegi juhtumit jätta. Parem karta kui kahetseda,” lisas pommigrupi juht.



Meie Maa uuris politseist, kas häirekeskusesse helistanud isikuga on räägitud ja kindlaks tehtud, kas tegemist oli kellegi halva naljaga või tõesti unustas keegi kohvri bussijaama lähedale.



“Politseil puudub info selle kohta, et tegemist oleks olnud kellegi pahatahtliku naljaga,” ütles Lääne prefektuuri pressiesindaja Heiko Leesment. Häirekeskus sai kahtlasest kohvrist teate kell 21.11. Teataja sõnul lebas bussijaama vastas kõnniteel vanaaegne kohver. Esimesena kohale jõudnud kohalikud päästjad avastasid Pihtla teelt diplomaadikohvri. Politsei piiras ohuala. Bussijaamast evakueeriti inimesed ning liiklus seal piirkonnas suleti.Kuressaare bussijaama hoone oli selleks ajaks juba kinni. “Maja suletakse kell 19.15. Meie jaoks kohvrilugu probleeme ei tekitanud. Kõik küsivad, just nagu oleks bussijaama tahetud õhku lasta, aga midagi sellist ei olnud. Meil siin ju terroriste ei ole. Kui samal ajal oleks veel mingi sündmus toimunud, ei tea, kust see ressurss oleks võetud,” ütles OÜ Kuressaare Bussijaam juhataja Aare Lehtsi. Ta nimetas neljapäevaõhtust sündmust bussijaama lähedal väheke naljakaks.Kahtlase kohvri sisu kindlakstegemiseks otsustasid kohalikud päästjad Pärnust kohale kutsuda pommigrupi. Demineerijad jõudsid koos pommirobotiga Kuressaarde kahe tunni ja viie minutiga. Kui varasemast ajast on Eestist tuttavad need juhtumid, mil robot on kohvri lõhanud veekahuriga, siis enam nii ei tehta.“Tänapäeval võimaldab robot ka kohvrit avada. Kui ohuaste on mõõdukast allapoole, aga demineerijal ei ole lubatud kättpidi siseneda, kasutame pehmemaid meetodeid ega hakka asju puruks laskma,” selgitas Lääne-Eesti pommigrupi juht Janek Sõnum. Kohver osutus tühjaks. Sõnumi teada on Saaremaal ka varem tulnud pommirobotit kasutada, näiteks sõjaaegse lahingumoona hävitamiseks minna tulemust üle vaatama, seda eriti Sõrves. Ent kahtlase kohvri või koti kontrollimiseks ei ole pommirobotit seni Saaremaal tarvis läinud.Kas tasus üldse kolm tundi liiklust kinni hoida ja pommigruppi Pärnust kohale kutsuda tühja kohvri pärast?“Seda väärtust ei oska keegi hinnata. Kuidas inimesele öelda, milline on lõhkekahtlane ese ja milline mitte? Ühtegi kindlat joont ei ole,” lausus Sõnum. “Raske on tõmmata joont ka sinna, kustmaalt algab kellegi halb nali ja kust inimese tõsine kartus.”“Väljakutset saades ei rakendu kohe standardne sündmuste jada ega minda asja kontrollima kindla taktikaga. Püüame inimesega ühendust võtta ja välja selgitada, miks ta arvab, et asi endast ohtu kujutab,” rääkis Sõnum. Sellest tulenevalt otsustatakse, kui kiiresti ja milliste jõududega pommigrupp reageerib.Väikese või praktiliselt olematu tõenäosuse puhul laseb pommigrupp täiendava kontrolli ära teha politseil ja kas või pildid saata. “Neid juhtumeid on küll ette tulnud, kui inimesega rääkides on selgunud, et tegemist on hoopis prügiga,” tõdes Sõnum.Peamine põhjus, miks pommigrupp neljapäeval Saaremaale kohale tuli, seisneb selles, et tegemist oli kinnise kohvriga, mille läheduses asus rahvarohkem paik ehk bussijaam.Teel Kuressaarde lasi pommigrupp kohvrit ja selle asukohta politseil kirjeldada. “Peame paratamatult adekvaatselt reageerima. Päris tähelepanuta ei saa ühtegi juhtumit jätta. Parem karta kui kahetseda,” lisas pommigrupi juht.Meie Maa uuris politseist, kas häirekeskusesse helistanud isikuga on räägitud ja kindlaks tehtud, kas tegemist oli kellegi halva naljaga või tõesti unustas keegi kohvri bussijaama lähedale.“Politseil puudub info selle kohta, et tegemist oleks olnud kellegi pahatahtliku naljaga,” ütles Lääne prefektuuri pressiesindaja Heiko Leesment.

Veel artikleid samast teemast »