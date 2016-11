Uudised

Lendude pideva hilinemise põhjus selge

Laupäev, 19. november 2016.



Autor: MM Laupäev, 19. november 2016. Transaviabaltika tühistas kolmapäevased lennud liinil Tallinn–Kärdla–Tallinn. Ilma tõttu jäi ära ka teisipäevaõhtune reis.



Ettevõtte esindaja Rene Must selgitas Hiiu Lehele, et lendude ärajäämise põhjuseks olid halvad ilmaolud Kärdla lennujaamas.



Kuigi ilm Kuressaare lennuväljal oli soodsam, hilinesid ka siinsed lennud, sest lennumeeskond ei saanud Kärdla lennuvälja määrata varulennujaamaks.



Kolmapäeval oli pilvede kõrgus Kuressaare lennuväljal u 1000 jalga, Kärdla lennuväljal 200 jalga. Miinimumnõue Kärdla lennuväljal maandumiseks aga on 440 jalga.



