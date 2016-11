Uudised

Konkurss-festival Võluhääl on pühendatud Orissaare gümnaasiumile

Laupäev, 19. november 2016.



Autor: Sirli Tooming Laupäev, 19. november 2016. Võluhääle külalisi ja osalejaid tervitas eile Orissaare gümnaasiumi direktor Marjana Prii. FOTO: Valmar VOolaid Eile päeval avati Orissaare kultuurimajas klassikalise laulu konkurss-festival Võluhääl 2016.



”Orissaares elavad julged ja ettevõtlikud inimesed. Orissaare kool on andnud head kooliharidust juba 70 aastat,” sõnas festivali kunstiline juht Triin Ella. ”Kool oli ja on alati kultuuri süda, siit saab alguse laste kultuurihuvi. Pühendame konkurss-festivali Orissaare gümnaasiumile.”



Võluhääli ka Ruhnust



Orissaarlaste Anne Kannu ja Kairit Leviti ellukutsutud festival toimub juba teist aastat ja tõi Saaremaale külalisi nii kaugelt kui lähemalt. Sel aastal võtavad konkursist osa ka Ruhnu põhikooli laululapsed Iti Lauk 5. klassist ja Kaisa Olesk 2. klassist.



”Olen väga suur klassikalise laulustiili austaja,” ütles Ruhnu kooli muusikaõpetaja Kristi Treiman, kes oma hoolealused konkursile tõi. ”See hoiab häält tervena ning harib emotsionaalsust. Ehk siis terves hääles terve vaim.”

Möödunud aasta Võluhääle žürii esimees ja konkursi patroon Risto Joost on öelnud, et laulmine ongi muusikakultuuri alus. Tänavuse žürii esimehe Mikk Üleoja sõnul algab muusika hingest. Triin Ella koondas muusikasse helid ja tunded.



Laskem hingedel laulda



”Siin, Orissaare Võluhäälel, on noorte lauljate instrumentideks nemad ise ja nende hääl. Laskem siis hingedel läbi iseenda laulda!” ütles ta oma kõnes. Orissaare vallavanem Vello Runthal avaldas oma tervituskõnes lootust, et kunagi ehk jõuab mõni Võluhääle konkursil osalenud noor laulja suurele Estonia lavale. ”Siis saab ta ajakirjanike küsimusele, kust algas tema muusikukarjäär, vastata, et Orissaarest, Saaremaalt.”



Pidulikule avamisele oli kogunenud suur hulk huvilisi ja juba päev varem, neljapäeval oli konkursile tulnud võistlejatel võimalik end tutvustada eelkontsertidel Muhus, Tornimäel ja Leisis. Kohe pärast festivali avamist toimusid võistluskontserdid I, II ja III vanuserühma lauljatele.



Täna kell 12 laulavad võistu IV vanuserühma lauljad ning kell 16 autasustatakse konkursi võitjaid, misjärel toimub pidulik galakontsert.

