Saarlase pikendusjuhe jõudis Prantsusmaale

Laupäev, 19. november 2016.



Autor: Sigrid Osa Laupäev, 19. november 2016. Eile avati Põhja-Prantsusmaal Caenis suurejooneline Eesti disaininäitus “Size doesn’t matte”. Seal on väljas ka ametikooli ehituse ja materjalitöötluse juhtõpetaja Andres Meistersoni kasepuust pikendusjuhe.



Mõte teha taoline pikendusjuhe kasvas välja ühest koolitööst. Disainlahendus asetab lihtsa ja tihti isikupäratu pikendusjuhtme ootamatusse vormi – puuhalgu. Kase looduslik dekoratiivsus ning ootamatu rakendus teevad tootest atraktiivse sisustuselemendi eluruumide interjööri.



