Leisi kool kaasab arenguks kogukonda

Laupäev, 19. november 2016.



Autor: Sigrid Osa Laupäev, 19. november 2016. Leisi vallavanem Ludvik Mõtlep. FOTO: Valmar Voolaid Leisis toimus möödunud nädalal kogukondlik mõttekoda teemal “Huvitav kool”. Päeva viis läbi äsja Tallinnas Ülemistel avatud Emili kooli direktor Indrek Lillemägi, kes on eelnevalt sarnast mõttekoda juhtinud Väike-Maarja koolis ning osalenud ka maakondlikus mõttekojas.



“Huvitava kooli” mõttekodade idee ja algatus pärineb haridus- ja teadusministeeriumilt. Sellega kutsutakse kokku kõik haridushuvilised, et kogukonna kaasamisega muuta koolielu huvitamaks.



Mõttekoja eesmärk oli mõnusas ja positiivses õhkkonnas kõikide huvigruppidega koos ühiselt kaardistada Leisi kooli ja valla hariduskorralduse tugevused ja eripära.



“See oli kogukondlik koosolek, mis andis võimaluse kaasata kogukonda koolielu tuleviku arendamisse ja tekitada arutelude tsükkel,“ ütles Leisi vallavanem Ludvik Mõtlep. Üheskoos tehti mitmeid grupitöid ja seejärel kokkuvõtted, millised võiksid olla arengukohad ja väljakutsed, millega saab ja tuleb tegeleda kohe.

Koos mõeldi välja lahendused ning huvirühmade tegevused ideede elluviimiseks, et ühiselt muuta Leisi kool huvitavamaks, atraktiivsemaks ja omanäolisemaks.



Lillemägi tõdes, et kõrvaltvaatajana oli väga huvitav näha, kui palju inimesed hoolivad kooli tulevikust. Nii aktiivseid ja ühtseid kogukondi kohtab Eestis siiski vähe, arvas ta.



Aktiivsemad lapsevanemad lubasid kokku saada ja rääkida mitte sellest, mida koolijuht või vallavalitsus valesti teeb, vaid mida nemad ise saaksid teha, et Leisi vallas antav haridus veel paremaks muuta.



“Käidi välja ka mõni esmapilgul hullumeelsena tunduv idee. Näiteks katta kooli katus päikesepaneelidega, aga nii, et õpilased osaleksid ka projekti kirjutamises. Et see oleks osaliselt õppetöö osa ja samas aitaks koolil kokku hoida kulusid,“ rääkis Lillemägi.



