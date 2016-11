Uudised

Tänak hilines starti

Laupäev, 19. november 2016.



Autor: MM Laupäev, 19. november 2016. FOTO: DMACK Ott Tänak ja Raigo Mõlder langesid Austraalia MM-rallil avapäeva lõpuks kaheksandale kohale, kaotust liider Andreas Mikkelsenile on kogunenud seejuures juba poolteist minutit.



Et neljandal katsel sooritatud piruetist veel küllalt polnud, tabas Tänakut päeva lõpupoole veel üks halb üllatus, kui politseinikud ta kahe kiiruskatse vahel kinni pidasid. Järgnes 40-sekundiline ajakaristus, sest eestlane jäi seetõttu kümnenda katse starti hiljaks.



“See oli arusaamatus. Ma ei ületanud kiirust,” ütles Tänak juhtunut kommenteerides.



