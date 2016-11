Uudised

Kultuurimaja ette tehti loomaaed

Laupäev, 19. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Laupäev, 19. november 2016. Ametikooli õpilane Bret Maidsaar (esiplaanil) sättis eile kultuurikeskuse ette mao. FOTO: Valmar VOolaid Kuressaare ametikooli disainisuuna tekstiilikäsitöö õpilased lõid eile hommikul kultuurikeskuse ette nädalaks ajaks väikese värvilise loomaaia.



Õpilased said ettevõtluse ja suhtlemise aluste tunnis ülesandeks luua tekstiili-loovprojekt, mis sügisest kõledat ja halli linnaruumi rõõmsamaks muudaks. Tiina Avik, Merle Kaare, Bret Maidsaar ja Sirje Altermann kujundasid kultuurikeskuse ees asuvast laternapostist bussipeatuse Loomaaed, pingist suure tiigri ja kinnitasid puu külge ronima värvilisi lõbusaid loomi. Disaini õppesuuna õpetaja Merit Karise tõdes, et ettevõtmine on mõeldud eelkõige lastele, kes raamatukogus käivad.



“Ma polnud varem linna sellise pilguga vaadanud,” kirjeldas Tiina Avik loovülesannet, kus tuli linnaruumist otsida elemente, millest tekstiilitöö abil uus objekt kujundada.



“Uus ja huvitav oli kogu protsess alates kavandamisest kuni mänguloomade õmblemiseni,” ütles Bret Maidsaar. “Linnarahvalt ootan, et neil muie suule tuleks, kui nad meie loomaaiast mööduvad. Lastelt, et nad aru saaksid, millega on tegu ja näitaksid näpuga – näe, tiiger!” lisas Bret.



Värviline tekstiilist miniloomaaed jääb üles nädalaks, sest tõenäoliselt ei võimalda ilm pikemat.



“Meil oli põnev ja loodame, et linnarahval on ka,” ütles Merle Kaare. Õpilased soovivad, et linnarahvas loomaaeda heatahtlikult ja külalislahkelt suhtuks, et loomi ei lõhutaks ega varastataks, vaid tehtaks hoopis tiigriga koos endast fotosid. Paraku oli esimese päeva õhtuks madu ära varastatud. Õpilased said ettevõtluse ja suhtlemise aluste tunnis ülesandeks luua tekstiili-loovprojekt, mis sügisest kõledat ja halli linnaruumi rõõmsamaks muudaks. Tiina Avik, Merle Kaare, Bret Maidsaar ja Sirje Altermann kujundasid kultuurikeskuse ees asuvast laternapostist bussipeatuse Loomaaed, pingist suure tiigri ja kinnitasid puu külge ronima värvilisi lõbusaid loomi. Disaini õppesuuna õpetaja Merit Karise tõdes, et ettevõtmine on mõeldud eelkõige lastele, kes raamatukogus käivad.“Ma polnud varem linna sellise pilguga vaadanud,” kirjeldas Tiina Avik loovülesannet, kus tuli linnaruumist otsida elemente, millest tekstiilitöö abil uus objekt kujundada.“Uus ja huvitav oli kogu protsess alates kavandamisest kuni mänguloomade õmblemiseni,” ütles Bret Maidsaar. “Linnarahvalt ootan, et neil muie suule tuleks, kui nad meie loomaaiast mööduvad. Lastelt, et nad aru saaksid, millega on tegu ja näitaksid näpuga – näe, tiiger!” lisas Bret.Värviline tekstiilist miniloomaaed jääb üles nädalaks, sest tõenäoliselt ei võimalda ilm pikemat.“Meil oli põnev ja loodame, et linnarahval on ka,” ütles Merle Kaare. Õpilased soovivad, et linnarahvas loomaaeda heatahtlikult ja külalislahkelt suhtuks, et loomi ei lõhutaks ega varastataks, vaid tehtaks hoopis tiigriga koos endast fotosid. Paraku oli esimese päeva õhtuks madu ära varastatud.

Veel artikleid samast teemast »